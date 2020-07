Insisten en vacunación tras la muerte de 35 animales por rabia paresiante

Miércoles 8 de julio de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

Un nuevo brote de rabia paresiante en Concepción de la Sierra puso en alerta a autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) por 35 muertes de animales en el último mes, confirmadas por un productor de la zona. Ante esta situación, insisten en reforzar la vacunación para prevenir la enfermedad, que por el momento afectó considerablemente a ese departamento del Sur provincial.

Ante esta situación, autoridades sanitarias no salen de su asombro, ya que se trata del retorno de una enfermedad que hace al menos quince años no afectaba al sector ganadero en esa zona.

El epicentro de la enfermedad endémica, causada por el virus rábico transmitido por el vampiro Desmodus rotundus, se trasladó en las últimas semanas a los campos en inmediaciones de Apóstoles y Concepción de la Sierra, donde además de las muertes que causó hasta el momento, hay más muestras en análisis que aguardan por su resultado.

Desde el Senasa trabajan en la vacunación del ganado en los campos situados en diez kilómetros a la redonda, donde se detectó la primera muerte de una vaca con rabia, lo que aconteció a mediados de junio.

En esta ocasión se trata de un brote más grande que los registrados en lo que va del año en otros municipios, como Candelaria, Profundidad, Eldorado, Campo Grande y Panambí, con menos de una decena de animales afectados con el virus.



Preocupación y acción

“Hay un nuevo brote importante en Concepción de la Sierra y otro en Apóstoles, con un caso. No se trata de casos aislados, sino del regreso de una enfermedad que hace más de una década no se registraba en esos departamentos”, afirmó Miguel Godina, veterinario y director del centro regional del Senasa en Misiones y Corrientes.

En diálogo con El Territorio, manifestó que tras conocerse los nuevos casos y muertes de hacienda, “se trabaja en la promoción de la vacunación e inmunizar al ganado que se sitúa a diez kilómetros de donde se detectó el nuevo foco”, en esta oportunidad, en el paraje Inocencio Cué.

Agregó que se encararon operativos de vacunación gratuita en los campos con hasta 30 cabezas productivas en su haber.

“La rabia paresiante es una enfermedad endémica en Misiones, de aparición esporádica y recurrente. El virus circula entre los vampiros y la enfermedad afecta principalmente a las colonias. Al vampiro le llaman la atención los animales y con la mordedura contagian e infecta al ganado y en pocos días resulta mortal”, explicó sobre las características de este tipo de rabia que afecta a los vacunos.

En este sentido, consideró importante la detección temprana para garantizar la inmunidad ante un posible ataque de murciélagos. En caso de detectar un animal que murió por este tipo de rabia, se actúa inmediatamente, tomando como muestra el cerebro del animal y una vez confirmada la enfermedad, se prohíbe la comercialización de las vacas, toros y caballos por un lapso de 30 a 90 días, en los que se aplican las dosis preventivas.

Tras conocerse los brotes en Concepción y Apóstoles, Godina comentó que hay otros animales en estudio para determinar si el deceso fue como consecuencia de la rabia paresiante.

“El último gran brote de la enfermedad se registró en 2014, con un total de catorce brotes en la provincia y una docena de animales muertos. Cada cinco años hay interbrotes que afectan casi a las mismas zonas, como lo son Capital y Candelaria. En esta ocasión, ocurrió en una zona donde hace mucho no había una denuncia por la enfermedad. Hace quince años fue la última vez que los pobladores escucharon que el virus afectó al ganado”, recordó el director de Senasa en la zona.

Por otra parte, sostuvo que las consultas ante posibles casos de rabia son gratuitas y que se dispone para el productor del equipo veterinario y técnico del Senasa.

“Hay que ocuparse de este tema y, ante la menor sintomatología nerviosa que se observe en el animal, hay que efectuar la denuncia ante los agentes sanitarios o personal del Senasa para actuar inmediatamente. Una vez que muere la vaca, por ejemplo, un veterinario autorizado tiene que hacer extracción del cerebro y a las 24 horas se entrega el diagnóstico. Luego, se vacuna a los otros animales para evitar que sean atacados”, añadió.

Al mismo tiempo, subrayó que “el productor tiene que cuidarse mucho de no tocar al animal que muere, porque la rabia paresiante es una enfermedad que se puede contagiar al humano”.

Sobre la dimensión económica, habló que resulta más económico vacunar a un lote que perder un animal, que puede a valer hasta medio millón de pesos.



“Veo morir a mi ganado”

Gran parte de los productores ganaderos de la provincia cuentan con menos de 200 cabezas de hacienda en sus campos. La rabia paresiante es una gran preocupación para el sector ganadero.

El Territorio se comunicó con Víctor Sacovichi, productor ganadero del paraje Inocencio Cué, Concepción de la Sierra, donde se registró el reciente brote y confirmó el deceso de 35 animales de su campo. Con amplia trayectoria en el rubro, señaló que en su chacra contaba con 200 animales en total.

“En los primeros días de junio detecté uno de los síntomas en una de las vacas, que estaba acostada y no se podía levantar. Se la veía perfecta, pero se notaba que perdió sus fuerzas en las patas. Ante esto, recurrí a una veterinaria de Concepción, se descartó que tenga aftosa y otras enfermedades, y el profesional me dijo que podía ser rabia. Le parecía raro porque hace quince años que no se registraba algo así y me recomendó penicilina para intentar remediar, mientras no se descartaba que sea rabia paresiante. Al día siguiente, esa vaca murió y volví a acudir al veterinario, que se mostró preocupado. Inmediatamente, me recomendó vacunar a todo mi lote y lo hice. Sin embargo, en el lapso que tenía que vacunar con la segunda dosis, otras 20 vacas fueron muriendo y otras dejaron de pararse, anticipándose al destino”, relató el productor.

Luego añadió que tras la muerte de los animales, acudió al Senasa y presentó la denuncia. “Desde Senasa me dijeron que tenía que presentar la denuncia y hacer el análisis con uno de los animales. A las 24 horas se confirmó el diagnóstico de que las vacas contrajeron rabia paresiante”, contó.

Sacovichi agregó que, una vez detectada la enfermedad, se procedió a reforzar la vacunación en los animales en un radio de 10 kilómetros y se buscó los posibles focos de alojamiento de los murciélagos.

“En mi campo está todo desmalezado. Sin embargo, en los alrededores hay chacras completamente abandonadas. En los controles que realizó el Senasa se vio que en cuatro de los cinco campos había 17 especies de murciélagos, de las cuales había un foco enorme de una especie, el vampiro, que es el que transmite la enfermedad”, dijo.