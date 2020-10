Inició la semana de formación en la que se definirán criterios para el regreso a las aulas - El Territorio Misiones

“Son encuentros de trabajo a través de las diferentes plataformas virtuales, de toda la comunidad educativa del país”, resumió Viviana Escurdia, Directora de Enseñanza Secundaria del Consejo General de Educación de Misiones, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva (100.7).

“Evidencia la preocupación y ocupación de los colegas en esta continuidad pedagógica. Esta semana vamos a construir acuerdos institucionales, definir criterios, a trazar cual va a ser el camino a seguir, no solo para garantizar sino para fortalecer esta continuidad pedagógica y la posible vuelta que siempre sostuvimos que podría ser este año o no, pero no podíamos dejar de pensarla porque será completamente diferente a como dejamos la escuela en marzo”, analizó la funcionaria.