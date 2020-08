Inicio caluroso y luego llegan las lluvias

Lunes 10 de agosto de 2020 | 05:00hs.

Por Marcelo Kusik Pronosticador, Dirección de Alerta Temprana, Ministerio de Ecología

Pronóstico hasta el jueves





¿Cómo sigue agosto?





Se despedirá el invierno con escasas lluvias y elevadas temperaturas







Las condiciones del tiempo continúan con días mayormente soleados, humo en superficie y altas temperaturas por las tardes que superan los 31° en toda la provincia; a nivel regional las temperaturas mas altas se reportan entre las 13 y las 16 en ciudades como Resistencia y Formosa con máxima de 35°. Las condiciones de baja humedad en gran parte del continente están en valores muy bajos y el riesgo de incendio en valores extremos en vastas regiones de América, pero hay buenas noticias debido a que esta situación estaría presente hasta mañana. Ese día, por la tarde/noche, la llegada de un frente frío ira aumentando el riesgo de lluvias en la provincia .Primeramente con chaparrones aislados en la tarde sobre el sureste provincial y norte de Corrientes y hacia la noche extendiéndose sobre todo el sur de la provincia (Misiones). No se descartan que estos chaparrones puedan generar granizo aislado debido a la masa de aire caluroso que estaría dominando todo el territorio. Un período de inestabilidad debido a un frente frio estacionario en la región esta semana estaría dejando días inestables alternando con lluvias aisladas y mejoramientos temporarios. Las lluvias no serán intensas y tampoco se esperan lluvias generalizadas. La sequía que dio inicio hace algunas semanas en la región continuará afectando a nuestra provincia y las napas, los ríos y arroyos permanecerán en baja para lo que resta del invierno.: cielo despejado para el norte y centro y mayormente nublado para el Sur, se esperan vientos moderados del norte con algunas ráfagas en horas del mediodía. Las temperaturas mínimas en 13 y 17° mientras que las máximas estarían en el orden de los 28 y 33°.cielo nublado especialmente en zona Sur, se esperan chaparrones y algunas tormentas hacia la tarde/noche; las zonas Centro y Norte permanecerían con cielo nuboso y clima caluroso. Se esperan entre 3 y hasta 5 milímetros de lluvias para Posadas, Apóstoles, Candelaria, Alem, Concepción, San Javier y zonas de influencia. Prevalecerá el viento norte cambiando al suroeste con algunas ráfagas fuertes. Las temperaturas mínimas hacia la noche para el Sur provincial en 17° y 20°; para el Centro y Norte las temperaturas máximas en 27 y 32°, se sentirá más sobre el norte que tendría mayor presencia de sol.cielo nublado a cubierto, lluvias y tormentas en todas las zonas pero más importantes para el Sur y Centro, las precipitaciones entre 10 y hasta 30 milímetros aunque algunos modelos de predicciones indican un poco menos de lluvia. Persistirá el viento del cuadrante sureste aumentando su intensidad hacia la noche. Las temperaturas míninas en 14 y 18°, las temperaturas máximas especialmente en zona norte hasta 28°; para el Sur y Centro las máximas para este día no superarán los 23°.cielo nublado, nieblas y neblinas, jornada inestable con lluvias débiles y mejoramientos temporarios, se esperan entre 4 y 9 milímetros para todas las zonas de la provincia, el viento persistirá del cuadrante sureste alternando con el nordeste. Las temperaturas mínimas hacia la noche con 10 y 14° y baja sensación térmica, las temperaturas máximas en 15 y 18°.Las precipitaciones hasta el 25 de este mes se ubicarían entre mañana y el jueves con un promedio de 25 a 30 milímetros de lluvias, un buen volumen para el sector productivo que ya comenzó a sembrar y plantar. Las tendencias a corto plazo están indicando que serían las únicas lluvias del mes y luego volverían las mañanas templadas y días soleados hasta fin de mes. Esto para nada es una buena noticia ya que plantas como la yerba mate, cultivos tempranos de tabaco y hortalizas serían muy afectados por la falta de precipitaciones. Las temperaturas continuarían cálidas hasta el miércoles 12, luego templadas por debajo de los 10° de mínima y luego ingresará una masa de aire frío y seco para después del 14, donde las temperaturas mínimas podrían descender a un dígito en gran parte de la provincia.Ya teniendo un panorama de cómo finalizará agosto, tenemos ahora una perspectiva hasta mediados de septiembre y ya finalizando la estación invernal con escasas lluvias para la primera quincena de septiembre. En cuanto a las temperaturas habrá altibajos en las marcas térmicas y luego algunas incursiones de aire frío entre el 7 y 9 de septiembre con mínimas entre 5 y 7° especialmente en zonas más altas de la provincia.