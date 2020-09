Ingrid Grudke pudo despedirse de su padre en Misiones - El Territorio Misiones

Miércoles 9 de septiembre de 2020 | 12:20hs.

Hace un mes, Ingrid Grudke había manifestado su angustia por no poder viajar a Misiones para ver a su papá Eduardo, de 79 años, que padecía de Alzheimer. Debido a las medidas restrictivas de circulación impuestas por la pandemia de Covid-19, la modelo se lamentaba por no poder acompañarlo en lo que, se preveía, serían sus últimos días de vida. Finalmente, el 24 de agosto consiguió un permiso de circulación excepcional de la provincia y pudo viajar. Como no tiene auto, la llevó su novio, Martín Colantonio. Llegó a tiempo. Y pudo decirle adiós a su padre.Emocionada, Grudke le contó al medio La Nación cómo fueron las cosas: "Hice la cuarentena obligatoria en la casa de la chacra de mis padres, que está en Los Helechos. Por más que te dé negativo el hisopado, igual tenés que hacer aislamiento. Así que ahí me quedé, esperando. Por fin, este domingo, los doctores me autorizaron a verlo. Fui y me miró con sus ojos enormes. Al día siguiente, a las 3 de la madrugada, se fue. Tenía Alzheimer y ya estaba en la etapa más cruel de la enfermedad. Ahora estamos todos en paz."La modelo se quedará en la casa de campo donde pasó su infancia. Allí acompañará por un tiempo a su mamá. Como su papá era productor de yerba mate, la familia tiene un terreno en plena selva misionera. En Misiones también viven sus hermanas, Ruth y Edit. Una está en Oberá y la otra, en Posadas.Grudke ya había pasado por una pérdida cuando, hace cinco años, murió su hermano Fredy, por una enfermedad autoinmune. Ella, sin embargo, está triste pero fuerte. "Aunque siempre tuve paz sobre la relación que tuve con mi papá, poder verlo nuevamente, después de tantos meses de cuarentena y en sus últimas horas de vida, realmente es tranquilizante. Y sobre todo poder estar apoyando a mi mamá en este momento", reflexionó.