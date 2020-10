Ingrid Grudke dijo que se quedará en Misiones por tiempo indeterminado - El Territorio Misiones

Martes 6 de octubre de 2020 | 16:00hs.





"Me fui los 18. En agosto se cumplieron 25 años… ¡Mucho tiempo!", rememoró Ingrid entrevistada por Gente.



Grudke explicó que “vine en auto, con un permiso especial de la policía de la provincia por familiar enfermo, para despedirme de mi papá, que lamentablemente falleció hace tres semanas. Y ahora estoy acá, acompañando a mi mamá, que viene todos los días. Cuando mi novio se vuelva a Mar del Plata –porque él es de allá–, yo volveré a Oberá o mamá se vendrá a vivir para acá".



"Tengo pensado quedarme. A mí esta situación triste me trajo acá, y por algo fue. Yo prefiero quedarme acompañando a mamá, que está sola, que estar en Buenos Aires encerrada en mi departamento sin hacer nada porque, honestamente, el rubro de la moda y el espectáculo se detuvo completamente. Ya no hay eventos ni shows, desfiles, fiestas populares o teatros. Creo, lamentablemente, que va a ser lo último que se reactive. Me quedó acá, tomándolo como una etapa de mi vida para reflexionar, reciclarme y volver a mi esencia", aclaró la modelo.



Ingrid reconoció que "acá los casos de coronavirus aparecen muy cada tanto y todo es mucho más libre que en Buenos Aires. Podés salir a pasear en bicicleta, nadar en los arroyos, ver amigos y familiares… Los locales están todos abiertos, sólo que para entrar –como es lógico– hay que usar tapaboca y pasarse alcohol en gel. El protocolo de cuidado está, pero con casos mínimos hasta donde yo sé. Me quedaré el tiempo que sea. Lo único que puede cambiar eso es si en noviembre vuelvo a filmar una película. Y para el Festival de Mar del Plata, donde se presentará Alma pura, que se estrenó en cuarentena en plataformas. Pero si esto sigue así prefiero quedarme, de todo corazón. Porque acá están mis amigos de toda la vida y mis familiares. Me estoy sintiendo como a los catorce años".



"Con Martín nos llevamos muy bien. Él tiene un humor espectacular: es una persona optimista, con mucha alegría y mucha paz. Lo único es que se pelea con los mosquitos y los barigüí, un mosquito muy especial de acá, que te deja un punto rojo… Pero está muy bien. Vamos a seguir conviviendo después de la pandemia. Los dos ya tuvimos nuestras experiencias anteriores. Creo que nos llevamos demasiado bien, casi como una pareja de película. Y más allá del amor que me une a Martín, siento que con él todo es fácil, simple y armonioso. Es lo que soñé", cerró la modelo.

Ingrid Grudke permanece en la provincia de Misiones con su novio y piensa quedarse acompañando a su mamá tras la muerte de su papá por tiempo indeterminado.La modelo contó que "ahora estoy viviendo con mi novio, Martín Colantonio, en la casa de mi infancia. Dentro de todo estoy bien, porque acá las cosas son mucho más tranquilas y relajadas, en todo sentido”.