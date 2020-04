Ingresó por un paso clandestino y quedó en cuarentena en un hotel de Irigoyen

Martes 7 de abril de 2020 | 20:30hs.

Un ciudadano de Merlo, provincia de Buenos Aires, ingresó al país desde Brasil por un paso clandestino en Bernardo de Irigoyen y fue demorado por personal de Gendarmería Nacional. Luego de constatar que no tenía síntomas quedó en aislamiento y cuarentena obligatoria por los próximos 14 días en un hotel de Bernardo de Irigoyen.El hecho ocurrió a las 12 de hoy cuando el personal de Gendarmería Nacional, que realiza el operativo cerrojo sanitario (coronavirus covid19), observó a ciudadano masculino ingresando a pie a territorio nacional por paso no habilitado, (barrio Provincias Unidas) de Bernardo de Irigoyen. El hombre fue demorado e identificado como Federico A., quien tiene domicilio en Merlo, Buenos Aires.Siguiendo el protocolo sanitario se dio aviso al personal de salud pública de esa localidad y luego de revisión de rutina se determinó que no presenta síntomas compatible covid-19. A las 18, personal de Migraciones delegación Bernardo de Irigoyen recibió la orden de no poder realizar acta de procedimiento de rechazo por ser ciudadano argentino en flagrancia.Tras las consultas realizadas al juez Federal de Eldorado, se dispuso que se labren actuaciones por infracción al artículo 205 y 239 del Código Penal Argentino y que el personal de salud pública determine continuidad o aislamiento del causante, quedando en libertad supeditado causa, previa constatación de domicilio.El hombre demorado adujo que no posee medios para trasladarse a su ciudad de residencia y se procede a activar el protocolo y se lo traslada hasta un hotel local para el aislamiento y cuarentena obligatoria de los 14 días, los gastos serán absorbidos por la municipalidad local, informaron fuentes policiales.