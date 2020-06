Inglaterra le dio la espalda a la salud

Viernes 26 de junio de 2020

Servidores públicos, como médicos y policías, trataron de disuadirlos, pero a miles de ingleses no les importó el riesgo de un rebrote de coronavirus y concurrieron en masa, sin respetar la distancia de seguridad, sin barbijo ni otras medidas preventivas. El calor se hace sentir en Gran Bretaña y tomarse unas vacaciones no es posible, por lo que playas como la de Bournemouth resultan más que atractivas, pero la prevención debería haber primado y no fue así. “La conducta irresponsable de mucha gente está poniendo al límite nuestros servicios, hasta el punto en que era imposible garantizar la seguridad”, dijo una funcionaria local.