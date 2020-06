Informe de domingo: La salud más allá del coronavirus

Domingo 14 de junio de 2020 | 06:00hs.

“Las personas no están yendo a los consultorios médicos por temor al coronavirus”. La frase se repite en varios profesionales de la salud que ven con preocupación que sus pacientes, con enfermedades crónicas previas, no continúen con sus tratamientos.La falta de asistencia a los consultorios médicos no se debe sólo al miedo que tiene la gente producto de la pandemia si no que también se relaciona con el pedido hecho por las autoridades sanitarias acerca de no saturar los centros de salud.Así, la mirada hoy está enfocada en el Covid-19, que en nuestra región es una realidad y genera temor por el riesgo de la frontera permeable y la cercanía de Misiones con Chaco, una de las zonas con más casos. Sin embargo, la alerta permanente también está en médicos que ven que sus pacientes descontinuaron la consulta y acuden cuando ya están graves.Los números indican que las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) son la principal causa de muerte en Misiones, al igual que en el resto del país y del mundo. Y las enfermedades transmisibles y reemergentes, si bien disminuyeron su incidencia en el último tiempo, siguen presentes.En la provincia, según registros de la Dirección de Programación y Planificación de Salud Pública, en los primeros cuatro meses del año las patologías circulatorias, tumores y diabetes fueron la principal causa de defunciones, con 357, 250 y 64 fallecidos respectivamente. Seguido por accidentes (61), suicidios (23) y homicidios (12).De esta forma, el informe de domingo de El Territorio busca reflejar qué hay más allá del coronavirus. Qué le pasa a la gente y cómo están viendo los médicos estos momentos de crisis en el sistema sanitario mundial. Algo inédito en la historia reciente.Esta semana, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitió un documento en el que manifestó su preocupación por la disminución de las consultas pediátricas durante la cuarentena.“Pareciera que el Covid invisibilizó al resto de las enfermedades pediátricas y eliminó por completo los motivos de consulta. Se observa que en los padres surgen dudas sobre la necesidad de realizar consultas que antes de la pandemia eran absolutamente habituales”, dijo el organismo que reúne a especialistas de la salud infantil de todo el país.Y agregaron que no se está cumpliendo con los esquemas gratuitos y obligatorios de vacunación pediátrica.“Miedo a concurrir a los centros de salud y vacunatorios, dificultades con el transporte y la circulación y, en gran medida, confusión por mensajes poco claros desde el propio sistema de salud, son algunos de los motivos que permiten explicar esta disminución en las consultas y en la cobertura de vacunación”, aseguró la SAP.“Esta ausencia de consultas está provocando atrasos en el cumplimiento del calendario nacional gratuito y obligatorio de vacunación, sobre todo en el primer año de vida, que es el momento donde se concentra la mayor cantidad de vacunas para prevenir enfermedades muy graves como meningitis, neumonías, tétanos, difteria, coqueluche y sarampión”, subrayó Jorge Cabana, médico pediatra, ex presidente de la SAP.“También puede generar la incorporación de alimentación complementaria inoportuna en los más pequeños, inadecuado acompañamiento familiar en las etapas madurativas de los niños, falta de adherencia a las medidas de prevención y detección tardía de determinadas patologías”, resumió.En la mayoría de los centros de salud la atención está limitada a urgencias, pacientes internados y ambulatorios (oncológicos).En esa línea, en el Hospital Madariaga, por ejemplo, ven con preocupación que muchos llegan a consultar cuando la enfermedad avanzó, como los diabéticos y ya registran aumento de amputaciones en este grupo de pacientes. Y obesos que interrumpieron sus tratamientos y seguimientos clínicos para controlar su patología. Estos dos últimos grupos, por ejemplo, junto a los adultos mayores, son considerados de alto riesgo ante el coronavirus.Otra arista presente es la de la salud mental. El miedo, la falta de recursos económicos, la escasez de alimentos, el aburrimiento, la inadecuada información, las fake news y el aislamiento son factores presentes que aumentan con el tiempo en el que se extiende el distanciamiento.Angustia e incertidumbre por cómo seguirán las cosas son un factor que hoy tiene en alerta a psicólogos y psiquiatras respecto a la salud mental de sus pacientes.Lo destacado es que las camas de terapia intensiva están con menos personas, principalmente por la reducción de los accidentes de tránsito grave, que antes de la cuarentena eran el principal factor de ocupación. Por ejemplo, en enero de este año hubo 115 siniestros viales con diez víctimas fatales y 43 heridos graves que requirieron internación; en mayo, con la cuarentena en plena vigencia, esas cifras bajaron considerablemente. Hubo 89 siniestros viales, siete fallecidos y sólo 18 personas resultaron heridas de gravedad.La proyección de los médicos ahora se enfoca en cómo se seguirá en la etapa post pandemia y cómo harán para recuperar la salud de sus pacientes. En las páginas que siguen, con diferentes miradas se aborda toda la temática.