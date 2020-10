Informe de autopsia dice que Facundo murió ahogado - El Territorio Misiones

Viernes 2 de octubre de 2020

Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años cuyos restos fueron hallados el 15 de agosto pasado en la localidad bonaerense de General Daniel Cerri, murió ahogado en el mismo lugar en el que fue encontrado y su cadáver carece de lesiones traumáticas, aunque no se pudo determinar la participación de terceros ni concluir si fue un hecho “suicida, homicida u accidental”.Según lo determinó la autopsia, cuyo informe se conoció ayer, la muerte de Facundo “se produjo por asfixia por sumersión (ahogamiento)” y “se trató de una muerte violenta, por no ser natural. El avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental”.Además, estableció que la muerte se produjo en un plazo “no menor a los 30 días” anteriores al hallazgo de los restos y que no surgieron elementos que permitan suponer que el cuerpo haya estado en otro lugar distintos al del hallazgo.El resultado fue presentado ayer por los peritos a la jueza federal 2 de Bahía Blanca, María Marrón, en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense y luego fue notificado a la madre de Facundo.