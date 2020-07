“infantino me decepcionó”

Domingo 26 de julio de 2020

Diego Armando Maradona aseguró que el titular de la Fifa, el suizo Gianni Infantino, lo decepcionó al designar al ex presidente Mauricio Macri como responsable máximo de la Fundación de la entidad con sede en Zúrich, Suiza.El astro denunció que “Macri se robó todo” en sus cuatro años de gestión (2015-2019) y también que “un montón de amigos suyos se hicieron millonarios” a través de negocios con el estado nacional. “Es simple, tiene que ir a la cárcel con todos sus secuaces”, reclamó en una entrevista virtual con el canal C5N.Maradona le apuntó directamente a Infantino por haber mencionado a Macri como presidente ejecutivo de la Fundación Fifa, en enero pasado, a poco más de un mes de su salida del poder ejecutivo: “Hablé una cosa con Infantino y me decepcionó. Yo veo que le dan un premio a Macri. ¿Un premio a qué? Una patada en el culo hay que darle”, sentenció.“Así que yo renuncio a la Fifa”, avisó Diego, que con la llegada de Infantino al cargo, en febrero de 2016, fue elegido como embajador de la entidad y también como capitán del equipo de las Leyendas de la Fifa, dos cargos honorarios.“Ahora sí, es oficial. Finalmente puedo cumplir uno de los sueños de mi vida, trabajar por una Fifa limpia y transparente, con personas que realmente aman el fútbol. ¡Gracias a todos los que me alentaron a enfrentar este nuevo desafío!”, había escrito Maradona en su cuenta de Facebook cuando recibió aquellas distinciones.Finalmente, el actual técnico de Gimnasia (LP) quiso dejar en claro que la crisis socioecónomica del país era anterior a la llegada del actual presidente Alberto Ferández: “En este país ya teníamos una pandemia, los argentinos sabíamos que se nos venía una pandemia de hambre. Macri se robó todo y no le dio un peso al nuevo estado nacional”.Por otro lado, en medio de la pandemia, le hizo una particular invitación al presidente de la nación: “Hermano, vamos a jugar a la pelota. Distendete que ya te pelotearon de todos lados. Alberto tiene la espalda ancha, tiene para aguantar. Todo mi apoyo a él, a Cristina y a Kicillof”, sentenció.