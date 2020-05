Inestable desde esta noche

Lunes 4 de mayo de 2020

Por Marcelo KusikPronosticador, Dirección de

Alerta Temprana, Ministerio de Ecología

Comenzamos la semana con abundante nubosidad que irá en aumento y podría cubrir el cielo en zona Sur desde esta tarde; la inestabilidad llegaría por la noche especialmente para los departamentos de Apóstoles, San Javier y Concepcion que estarían mas próximos a un sistema de mal tiempo que afectaría las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa. El mal tiempo avanzaría desde la madrugada y durante el trascurso del día martes (mañana) acompañado por un frente frío; se esperan chaparrones y algunas tormentas para el Sur y Centro mientras que en zona Norte las lluvias llegarían hacia la noche. Habrá mejoramientos temporarios y el ambiente sería primaveral, especialmente en zona Norte. A medida que las precipitaciones avanzan hacia el norte se espera que vaya mejorando el tiempo, hacia la noche en zona Sur y desde la mañana del miércoles para el Centro y Norte; será producto del ingreso de aire polar, el tercero en lo que va de este otoño y será mas intenso que afecto abril. La fuerte masa de origen polar afectaría nuestra región provocando bajas temperaturas para las madrugadas del miércoles, jueves y viernes con mínimas entre 4 y 8°. Posadas tendría una mínima en los alrededores de 7° para la madrugada del jueves; no habrá heladas en zona Sur pero las probabilidades están dadas sobre el centro/noreste de la provincia cuando la temperatura descienda por debajo de los 2 grados y se produzcan heladas agrícolas con mínimas de hasta -2° contra el suelo por lo que se recomienda proteger plantas débiles al frío. La masa de aire polar provocaría heladas muy fuertes sobre el sur del Brasil y parte del Paraguay. El buen tiempo estará presente desde el miércoles hasta el domingo 10.Hoy: cielo con nubosidad en aumento, cubierto para el Sur (inestable por la noche) y nublado para las otras zonas; se esperan vientos leves a moderados del cuadrante nordeste alternando con el norte, hacia el final del día el viento predominará del sur para el sur provincial. Las temperaturas mínimas en 12 y 17°, temperaturas máximas en 23 y 29°.: cielo nublado a cubierto, probables chaparrones y tormentas con mejoras temporarias durante el día; las lluvias entre 3 y 12 milímetros, más importantes para la zona Centro. No se descartan acumulados superiores en forma puntual, se esperan descargas eléctricas y ráfagas de viento, la mejora se inicia por la noche de sur a norte. Las temperaturas mínimas en 17 y 21° y las máximas para el día en 23 y 28°.: cielo despejado para el sur con nieblas y neblinas, nublado por la mañana con posibles lloviznas y buen tiempo desde la tarde para las otras zonas de la provincia (Centro-Norte), se esperan vientos moderados a fuertes del suroeste que se sentirá mas en zona sur. Las temperaturas mínimas en 11 y 13° y las temperaturas máximas en 17 y 19° esperándose una jornada templada.: cielo despejado en toda la provincia, probables heladas débiles en zonas Centro/Nordeste, se esperan vientos leves del sur. Temperaturas mínimas en 4 y 8° y máximas entre 15 y 19°.En su mayor parte con lluvias normal o por debajo de normal hasta un 20%. Toda la provincia tendría precipitaciones pero no serían suficientes para aumentar los caudales de ríos y arroyos.Se prevé del 4 al 12 de mayo, lluvias entre 13 y 18 milímetros para el Norte y 20 a 30 milímetros para el Centro y Sur. Mientras para el período del 12 al 20 de mayo, se prevé entre 15 y hasta 28 milímetros con más intensidad para el Nordeste de la provincia (General Manuel Belgrano y San Pedro).Las temperaturas estarían nuevamente por debajo de lo normal, algo similar a lo ocurrido en abril. Son esperadas temperaturas algo mas frías y hasta -2° por debajo de lo normal. Entre el 6 y 8 de mayo se esperan mínimas por debajo de los 10° y heladas débiles, especialmente en zonas bajas para localidades que están por encima de los 500 metros del nivel del mar (San Vicente, San Pedro, Bernardo de Irigoyen y zonas de influencia).