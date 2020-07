Inestable con tormentas severas para mañana

Lunes 6 de julio de 2020

Por Marcelo KusikPronosticador, Dirección de

Alerta Temprana, Ministerio de Ecología

Hoy

Mañana

Miércoles

Al parecer nuevamente tendremos una semana similar a las anteriores: lluvias, tormentas y frío. Sistemas ciclónicos en las costas del sur del Brasil y aporte de aire húmedo provenientes de las regiones Amazónicas. Todas estas situaciones están generando una preocupación para la sociedad porque estamos teniendo eventos severos que provocan daños importantes, como el último evento que afectó a tres países (Paraguay, Argentina y Brasil) provocando pérdidas millonarias y la muerte de varias personas. Se estima que para este martes se podrían repetir los eventos de la semana pasada debido a la formación de un nuevo ciclón extra tropical sobre el sur del Brasil. Se esperan intensas lluvias para ese día en toda la provincia, pero con más probabilidad en zona Centro, inundaciones repentinas son esperadas y ráfagas de viento que ocasionarían daños importantes. Se recomienda a toda la población que revise techos, cartelería, limpiar canaletas, bocas de tormentas, desconectar los artefactos eléctricos, limpiar gajos de árboles añosos y que puedan desprenderse cuando se produzcan las tormentas, guardar objetos livianos del jardín. Las tormentas perderán intensidad hacia la noche de sur a norte. Para el miércoles las lluvias y tormentas quedarían especialmente en zona Norte (por la mañana). La mejora definitiva para el Sur será el mismo miércoles y habrá descenso continuado en las temperaturas. Habría un período de tiempo estable con heladas débiles desde este jueves y hasta mediados de mes.: cielo nublado a cubierto, probables lloviznas para el Sur y jornada ventosa, lluvias y tormentas para el Centro y Norte de variada intensidad. Se esperan vientos moderados a fuertes del cuadrante sudeste. Las temperaturas mínimas en 12 y 16°, las temperaturas máximas en 16 y 24°.: cielo nublado a cubierto, lluvias y tormentas fuertes/severas en toda la provincia, pero con más riesgo para la zona Centro, no se descartan eventos de granizo, rayos a tierra y posibles inundaciones repentinas. Persistiría el viento fuerte del cuadrante nordeste alternando con el sudeste, se esperan en forma puntual ráfagas capaces de ocasionar daños. Las temperaturas mínimas en 13 y 19° y máximas para este día en 18 y 26°.: cielo cubierto para el Sur con algunas lloviznas, luego mejorando; para la zona Centro y Norte se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, especialmente para los departamentos de Iguazú, Eldorado, Belgrano y San Pedro, mejorando desde la noche.Jueves: jornada fría y húmeda, el cielo estaría parcialmente nublado en toda la provincia con vientos leves del cuadrante sureste. No se descartan heladas débiles para la zona Centro. Las temperaturas mínimas en 4 y 7°, las temperaturas máximas en 17 y 19°.Precipitaciones: para el período del 6 al 14 de julio se esperan lluvias importantes, entre 40 y 90 milímetros, siendo más significativas para la zona Centro. La zona Norte tendría un acumulado de 30 y 50 milímetros.Para el mismo período se ubicarían en 15° para el Norte dentro de lo normal, y 12 a 13° para las zonas Centro y Sur (por debajo de lo normal para el sur).Precipitaciones: para el período del 14 al 22 de julio, se espera una disminución en las lluvias esperándose en 5 y 20 milímetros (más importantes para el Norte).Temperaturas promedio: para el mismo período mencionado, las marcas térmicas serán templadas y hasta cálidas para el Norte. Las zonas Sur, Centro y Nordeste (Bernardo de Irigoyen) tendrían un promedio de 14° mientras Iguazú, Eldorado y Montecarlo, registrarían 16° de promedio pudiendo superar ligeramente a los valores normales para esta época del año.En resumen: lluvias importantes hasta el 14 y en disminución hacia el 22. Las temperaturas aun templadas a frías hasta mediados de mes, luego mas cálidas. No se esperan heladas fuertes hasta el 22 de este mes, los eventos de frío intenso continuarían afectando la zona central del país.