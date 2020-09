Indio Solari defendió a wos en twitter - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020

El fanatismo de Wos por el Indio Solari y Los Redonditos de Ricota es evidente. Pero ayer la cuenta @Redondossubtitulados compartió una foto de la portada de Luzbelito pero modificado con la cara de Wos. En apenas minutos la publicación alcanzó a un público masivo y tuvo cientos de comentarios, entre ellos el de un usuario identificado como @flacoadrian01, que molesto acotó: “Impresentable”. Inesperadamente el Indio Solari contestó: “No sean jodidos che, ese muchacho se dedica a otro género musical y tiene su talento. No sean rivales de un músico, no está bueno. Si no les gusta no compren sus soportes y no vayan a ver shows ¿pero agredir a un músico?, mmm”. Rápidamente el tema se volvió tendencia en las redes.