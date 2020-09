Indígenas desistieron de ingresar al monte para buscar a secuestrados - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020 | 19:08hs.

El presidente Mario Abdo, quien se encuentra en la estancia la Tranquerita en Concepción, sostuvo un diálogo con los familiares del indígena secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) junto al ex vicepresidente de la República Óscar Denis.Durante la conversación el mandatario pidió al grupo que coopere con los trabajos realizados por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y los investigadores. A este pedido accedieron los indígenas y desistieron de ingresar al monte en busca de los secuestrados. Según afirmaron, confían en la palabra del presidente y aguardarán resultados en el caso de la estancia Tranquerita.Los líderes indígenas habían anunciado que realizarían su propia incursión en el monte en busca de su familiar desaparecido, pero acordaron con el mandatario que esperarán, en vigilia, los resultados de los operativos de las fuerzas de seguridad.Más temprano, este jueves, nativos de la comunidad Pãi Tavyterã, a la que pertenece Adelio Mendoza, el trabajador que fue secuestrado junto al ex vicepresidente Óscar Denis, anunciaron que entrarían a la zona boscosa si el indígena no era liberado en las próximas horas.Los indígenas van a permanecer en el lugar por unos días y si no tienen resultados, emprenderán su propia búsqueda en el monte. Recordaron que son de una familia humilde que no tienen como pagar un rescate y suplicaron la liberación del joven.Actualmente en la zona donde ocurrió ayer el plagio del Denis y Mendoza, hay una fuerte presencia policial.Denis y Mendoza fueron secuestrados ayer por la tarde dentro de la estancia Tranquerita, ubicada en Concepción. El hecho se registró a 32 km del enfrentamiento de la semana pasada y a ocho del retiro que incendiaron al día siguiente del tiroteo.En el marco de las investigaciones del secuestro del político liberal y su capataz, el Ministerio Público asignó a un grupo de seis agentes fiscales. El equipo se adhirió al trabajo de la FTC y efectivos de la Policía Nacional, según informó la Fiscalía. Lorenzo Lezcano, Federico Delfino, Carlomagno Alvarenga, Marco Amarilla, Alicia Sapriza y Marcelo Pecci, son los agentes del Ministerio Público que intervendrán en la causa.