Independiente rechazó una oferta del Galaxy de Guillermo por Martín Benítez

Miércoles 8 de enero de 2020

En medio de los primeros entrenamientos de Independiente bajo las órdenes de Lucas Pusineri, llegó una oferta de Los Ángeles Galaxy para llevarse a Martín Benítez, aunque fue desestimada.

El ofrecimiento, según trascendió, fue a préstamo, algo que no dejo sastifechos a los dirigentes del club de Avellaneda, aunque no le cerraron la puerta y esperan una oferta mejor para los próximos días. El conjunto de la MLS de los Estados Unidos quedó en enviar una segunda propuesta, aunque ya fueron avisados que a préstamo, no se va.

El interés de Guillermo Barros Schelotto por el delantero no es nuevo, ya que en el último mercado de pases ya había posado sus ojos en él.