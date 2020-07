Independiente: Cecilio Domínguez se declara libre por falta de pago

Miércoles 15 de julio de 2020 | 20:32hs.

El paraguayo Cecilio Domínguez se considera jugador libre, por falta de pago de salarios atrasados, y todo indica que no seguirá en Independiente, tal como ocurrió con el defensor Gastón Silva.







El atacante, que actualmente se encuentra en su país natal, no asistió este martes por Zoom a la práctica del plantel que comanda el DT Lucas Pusineri.

Tiempo más tarde, desde la entidad de Avellaneda le confiaron a Télam que el futbolista "se considera jugador libre por la falta de pago de los sueldos atrasados. Sus abogados ya avisaron al club", dijo el vocero.En su momento, Domínguez resultó uno de los jugadores del Rojo que decidió no intimar mediante la actuación de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).Sin embargo, el acuerdo privado que el jugador firmó con la dirigencia para que se le abone lo adeudado tuvo un final drástico.Luego de 15 días de incumplimiento, Domínguez "pateó el tablero", al tomar nota de que la institución no evaluaba la chance de ajustar el valor del dólar.Independiente intentará argumentar legalmente la posesión de la ficha del jugador, que llegó procedente del América de México, entidad a la que todavía el club de Avellaneda le debe 4 millones de dólares por el pase.Domínguez arribó a la institución en enero de 2019, por pedido del ex DT del Rojo Ariel Holan. Al cabo de su actuación en Independiente, jugó 42 partidos y marcó 8 goles.