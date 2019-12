Indefinición acerca de la reapertura del Paso Rosales

Miércoles 18 de diciembre de 2019

La rehabilitación de migraciones en el lado brasileño del Paso Rosales genera más dudas que certezas.El paso fronterizo “Pepirí Guazú” que permite la comunicación terrestre entre Argentina y Brasil por el norte misionero, se tornó foco de las especulaciones ante la ausencia de los agentes de la Policía Federal en la cabecera brasileña, encargados de realizar el trámite migratorio para el ingreso y egreso al mencionado país.Lo cierto es que no existe información oficial sobre una fecha estimada para la habilitación de las casillas.El presidente de la comisión binacional Darci Zanotelli, remarcó que “en cuanto a la reanudación de los servicios de inmigración en el lado brasileño en el puente internacional, en conversación telefónica con el agente de servicio de la Policía Federal de Dionísio Cerqueira, están a la espera de refuerzo del personal que ha visto desde otras regiones del país reiniciar el trabajo, pronosticar y a partir del 23 de diciembre, la próxima semana nos volveremos a comunicar para transmitir nueva información”.El anhelo de que el Paso Rosales funcione en ambas cabeceras parecía concretado, cuando en diciembre del año pasado, autoridades de ambos países dejaron habilitados tres puestos migratorios a cargo de la Policía Federal dependiente de Dionisio Cerqueira (Brasil).Mientras tanto, el trámite migratorio se realiza de forma normal en el lado argentino donde está apostado un puesto de la Dirección Nacional de Migraciones y Gendarmería Nacional, pero no se puede ir más allá de 100 kilómetros en territorio brasileño sin encontrarse en infracción.La puesta en marcha de la Policía Federal generó expectativa en el sector turístico de San Pedro ya que la circulación de turistas por el lugar con destino a las playas de Santa Catarina significaría desarrollo para la localidad.Durante el verano último, el número de personas que concretó el trámite resultó muy positivo.Sin embargo, toda posibilidad de explotación turística local se tornó una incertidumbre cuando el 27 de junio de este año, sin previo aviso, las ventanillas en el margen brasileño se cerraron.La expectativa estaba puesta en que a mediados de diciembre, los agentes vuelvan a operar. En un comunicado enviado por parte del jefe de la Policía Federal de Dionisio Cerquiera, Daniel Reschke, la previsión para una rehabilitación estaba prevista para ayer; en tanto, para la preocupación de muchos, el pronóstico no se concretó y no existe una fecha confirmada para la reapertura.Si bien no hay datos oficiales, algunas fuentes revelaron a este medio la posibilidad de que los operarios se instalen dentro de los cinco días venideros y otras en tanto, temen que recién se concrete después de las fiestas de fin de año.