Indagaron a Martinengo y a varios agentes de la AFI

Vidal se transformó en querellante

Mientras se recupera de coronavirus en su departamento porteño sobre la avenida Pueyrredón de Capital Federal, la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, decidió no esperar a reunirse con el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, como damnificada de la banda de espías de la AFI que realizaba supuesto espionaje ilegal. En este marco, su abogado se presentó el miércoles para que la ex mandataria pueda ser querellante y ayer fue aceptada. El escrito fue presentado el miércoles por Mariano Mendilaharzu, quien además de Vidal ya representa a Horacio Rodríguez Larreta, quien ya estuvo en Lomas de Zamora y fue también admitido como querellante. El dato central es que, si bien la ex gobernadora deberá ser citada para que el juez Villena le muestre parte de las pruebas que evidencian que fue espiada, prefirió avanzar antes de ese paso. Hasta ahora tampoco podría concurrir producto que aún no se terminó de recuperar del Covid-19. De esta manera, Vidal y su abogado podrán tener acceso al expediente en el cual, además de Larreta, también se investiga cómo se espió a Cristina Kirchner, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Diego Santilli y la diputada Graciela Camaño, entre otros.