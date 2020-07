Incrementos para ex combatientes y veteranos de Malvinas

Miércoles 15 de julio de 2020 | 21:32hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad, anunció hoy que habrá incrementos en las pensiones de los ex combatientes y veteranos de Malvinas. Serán dos aumentos: uno en el mes de julio y otro en el de octubre.El anuncio oficial precisa que desde el mes de julio las pensiones a los Ex combatientes o veteranos de la Guerra de Malvinas se elevará a $ 9.000 y a partir del mes de octubre a $10.000.También anunció el primer mandatario provincial que las pensiones de los ex soldados conscriptos que hayan prestado servicio Bajo Bandera se elevarán a $5.000 desde el mes de julio y a $6.000 desde el mes de Octubre del corriente año.Además el Gobernador indicó que el próximo viernes 17 de julio se abonará un Aporte Extraordinario a los ex combatientes de $3.912 y a los ex soldados conscriptos de $2.000.