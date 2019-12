“Incendió la casa porque la madre no le quiso dar plata para la droga”

Domingo 22 de diciembre de 2019

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Flagelo que se propaga El 27 de noviembre pasado, Graciela Da Silva (37) y su hijo de 17 años fueron agredidos por al menos tres jóvenes que irrumpieron en su domicilio con cuchillos y machetes, tras lo cual incendiaron el lugar que quedó reducido a cenizas.

“Vinieron a matar a mi hijo, pero como no pudieron quemaron nuestra casa. Para colmo son vecinos, pero están metidos en la droga y nos tienen bronca. Con la furia que entraron yo pensé que nos mataban, pero gracias a Dios pudimos escapar. Le siguieron a mi hijo, aunque no le pudieron agarrar. Después volvieron y metieron fuego en la casa. Perdimos todo lo que teníamos”, lamentó en las horas posteriores al hecho.

El hecho se registró sobre calle Domínguez casi Mar del Plata, Barrio Norte, un sector de Oberá asolado por las drogas y la delincuencia.

Lejos de ocultar a realidad que relataron algunos vecinos consultados, la mujer reconoció que sus hijos también son adictos y fueron detenidos varias veces en el marco de la investigación por hechos contra la propiedad.

“Antes eran todos amigos, pero se drogan y se desconocen. En el barrio hay demasiada droga, los chicos se pierden por esa porquería. Mis hijos necesitan ayuda, yo no puedo sola y las autoridades les maltratan”, aseguró Da Silva.

En cifras 50% Madre e hijo sufrieron quemaduras en el 50% del cuerpo, aunque el cuadro del joven es más severo porque sufrió daño en las vías respiratorias.

La voracidad del fuego destruyó todas las posesiones materiales de la familia y dejó al borde de la muerte a la madre y al hijo mayor, quienes por estas horas permanecen internados en grave estado en terapia intensiva del Hospital Ramón Madariaga de la capital provincial.El grave siniestro se originó el último jueves, alrededor de las 14, en una vivienda ubicada sobre la calle Guaviroba, en el barrio obereño de Villa Lindstrom, cuando un joven identificado como Federico R. (19) derramó combustible en la cocina y de manera intencional ocasionó el incendio.“Prendió fuego la casa porque la madre no le quiso dar plata para droga”, lamentó una vecina, confirmando lo que desde un primer momento informaron desde la Unidad Regional II de Policía.Gladis F. (44) apenas tuvo tiempo de socorrer a sus cuatro hijos menores y tres nietos que residían en el mismo domicilio. Gritos, desesperación y estruendos era el dramático contexto en el que la mujer arriesgó su vida para salvar a las criaturas del fuego.En diálogo con El Territorio, testigos del hecho mencionaron que luego de salvar a los pequeños, la dueña de casa constató que su hijo mayor seguía en el interior de la vivienda y regresó por él.“Federico estaba parado en la cocina, tapado con una frazada y no se movía. La mamá entró, lo abrazó y lo sacó para afuera. Todavía no entiendo de dónde sacó la fuerza. Ella terminó desnuda porque se le quemó toda la ropa de entrar y salir de la casa para salvar a sus hijos”, comentó un vecino que el viernes colaboraba en el armado de una vivienda provisoria de madera.En las horas posteriores al siniestro, la familia damnificada recepcionó la desinteresada ayuda de personas que colaboraron para sortear el mal momento.Según fuentes médicas consultadas por este matutino, la mujer sufrió quemaduras en el 50 por ciento del cuerpo, porcentaje similar al de su hijo, aunque éste último también padeció un importante daño en las vías respiratorias.Al respecto, allegados a la familia indicaron que el cuadro del muchacho sería aún más complicado y su vida pende de un hilo.En el mismo domicilio residían los dos pequeños hijos del joven, un sobrinito y cuatro hermanitos, además de una hermana, su mamá y su papá, quien no se hallaba al momento del hecho.“El jueves al mediodía yo volvía de mi trabajo y lo crucé en la esquina, él estaba con otro amigo que también tiene problemas de adicción y me pidieron plata para cigarrillos. Los conozco de chiquitos, entonces siempre les daba diez pesos para no tener problemas y se conformaban”, lamentó otra vecina consultada por este matutino durante una recorrida por el vecindario.Sin embargo, como todos en el barrio, la misma vecina aseguró que “nunca imaginé que al poco rato iba a quemar su casa con sus hermanitos y sus propios hijitos adentro”,En tal sentido, la situación también destapó otra problemática que comienza a preocupar cada vez más y varias voces del barrio lamentaron: el avance de las drogas, la falta de prevención y los estragos que observan a diario.“Los vecinos sabemos quiénes venden, pero más de una vez denunciamos y después tuvimos represalias. Entonces cada uno opta por no meterse y cuidar a sus hijos como puede”, lamentaron.En medio de semejante contexto, allegados a la familia iniciaron una campaña para recolectar ropa, calzados, utensilios de cocina y todo tipo de elementos que sirvan para reponer lo perdido en el incendio del jueves.En tal sentido, explicaron que “se quedaron con los puesto, perdieron todo. Por ahora los chicos se quedan en casa de un pariente, mientras rezamos para que la señora y el hijo mayor se recuperen”.