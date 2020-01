Incendio arrasó con la casa de una mujer y sus nueve hijos

Martes 28 de enero de 2020 | 00:00hs.

Donaciones Quienes deseen colaborar con la familia de Nilda lo pueden hacer acercando donaciones a avenida El Fundador 2852 o bien comunicarse al teléfono celular 03751-15523486 para coordinar con los afectados.

Una mujer y sus nueve hijos quedaron con lo puesto el domingo tras un incendio que arrasó por completo con su vivienda en la localidad de Eldorado y ahora residen junto a familiares mientras aguardan la colaboración de la comunidad para, como bien dijeron ellos mismos, “volver a empezar”.El dramático episodio se registró el domingo, cerca de las 9 de la mañana, en una propiedad ubicada sobre la calle Yacutinga del barrio Avanti, ubicado en el kilómetro 3 de la Capital del Trabajo.En ese lugar residía Nilda Piris (46) junto a sus nueve hijos de entre 7 y 22 años, quienes ahora quedaron con lo puesto y empiezan el largo camino de volver a empezar para recomponer su vivienda y también sus vidas después de semejante hecho.Según indicaron fuentes consultadas, al momento del incendio en el lugar no había nadie y la acción de los vecinos impidió que el fuego se propague a viviendas lindantes, aunque sí quedó el triste saldo del fallecimiento de una de las mascotas de la familia.Cenizas, escombros y esqueletos de electrodomésticos retorcidos por el fuego se observan a simple vista en el lugar que ayer fue visitado por este matutino.Marcela Sol de Lima (21) es una de las hijas de la dueña del lugar y en la víspera habló con El Territorio. “Todos los fines de semana nos vamos a la casa de mi abuela a visitarla y cuando los vecinos nos avisaron que nuestra casa se estaba quemando fuimos de inmediato, pero ya era tarde. Fue una gran tristeza ver todas nuestras cosas quemadas”, expresó.La joven agregó que “gracias a Dios no había nadie en mi casa porque siempre se quedaba alguien a cuidar. Mi hermano de 14 años estuvo la noche anterior, pero cuando amaneció se tuvo que ir a jugar al fútbol y sólo por eso no estuvo en mi casa”.Hasta el momento, las causales del incendio no fueron establecidas y se aguarda el resultado de las pericias, pero lo cierto es que, una vez iniciado el fuego, las llamas tomaron un poder que arrasó por completo con el inmueble y estuvo a punto de expandirse a viviendas lindantes, aunque los vecinos y los bomberos alcanzaron a evitarlo.“Los vecinos ayudaron mucho. Yacky, nuestro perro, murió porque estaba adentro. Mi vecina del otro lado de la calle me contó que cruzó y se metió al corredor donde estaba nuestra otra mascota, Rocky, y gracias a ella se salvó. No sé su nombre pero estamos muy agradecidos. Nos asustamos mucho al ver nuestra casa reducida a cenizas, es una sensación tan fea que no la puedo explicar”, añadió la muchacha.Luego del incendio, Nilda y su familia se refugiaron en una habitación en casa de su madre, Lidia Morel -avenida Fundador 2852, barrio Santidad del kilómetro 10-.Marcela especificó las primeras necesidades de su familia tras el crudo episodio. “Necesitamos pantalones, remeras, ropa interior, cubiertos, ollas, camas, frazadas, colchones, mercadería en general”, contó.Y culminó: “Realmente nos quedamos con lo que teníamos puesto. Tenemos que volver a empezar. La mercadería es para ayudar a mi abuela también con la comida”.Ayer a la tarde se supo que la familia estaba siendo asistida por un equipo de Acción Social de la Municipalidad de Eldorado, pero de igual forma toda ayuda será bien recibida.