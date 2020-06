Incautan celulares del comisario sospechado de cobrar coimas

La primera denuncia

“Me llamó desde el teléfono de mi hijo para que vaya a la oficina de él para arreglar una fianza, me dijo. Así fueron las dos veces”, detalló Patricia Soza, quien radicó la primera denuncia por presunto cohecho contra el comisario Gilberto S. D. S. La mujer mencionó que a principios de junio su hijo fue detenido por una patrulla del Comando cuando se dirigía a comprar cigarrillos a un quiosco. Comentó que “como lo tienen marcado, lo detuvieron y le dieron una paliza. De ahí le llevaron a la comisaría y lo tuvieron tres días detenido hasta que se curen los moretones. Al tercer día me llamó el jefe y me dijo que quería hablar conmigo, fui y ahí pidió 3.000 pesos para largarlo. Me dijo que así no pasaba al juzgado ni nada”. Pero transcurridos unos días el muchacho volvió a ser detenido y se repitió la secuencia. “El jefe me volvió a llamar y me dijo que vaya a la oficina. Otra vez me pidió 3.000 pesos para largarlo y acepté. Ahora me arrepiento, porque veo que no hay plata que alcance para pagarle al comisario”, graficó. Sobre la presunta metodología de cohecho, precisó que en las dos ocasiones en que pagó 3.000 pesos (6.000 en total) fue el propio jefe de la comisaría quien le solicitó la plata a manera de “fianza”.