Imputaron por homicidio simple a los dos detenidos por el crimen de Nicolás

Miércoles 12 de agosto de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Los dos empleados municipales de 28 y 29 años que están detenidos desde el domingo como presuntos responsables del asesinato de Nicolás López, el comerciante de 23 años de Puerto Libertad que recibió una mortal puñalada en el abdomen cuando se negó a vender bebidas alcohólicas a los dos implicados frente a su negocio, se abstuvieron de declarar ayer ante la Justicia.Se trata de Claudio G. (28) y Maximiliano S. (29), quienes durante la mañana de ayer fueron trasladados por efectivos de la comisaría de Libertad hasta el edificio del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú para la correspondiente audiencia indagatoria ante magistrado Martín Brítes.Representados por un abogado particular, los sospechosos fueron notificados de la acusación en su contra y, luego de expresar su intención de guardar silencio ante el magistrado, fueron imputados por homicidio simple, delito que prevé de 8 a 25 años de prisión.Por otro lado, en el marco de los avances del expediente judicial, se espera que la semana próxima se presenten en el juzgado a declarar el amigo y socio de la víctima, Miguel Ángel M. (34), además de otros vecinos que también habrían presenciado la violenta secuencia.Según los resultados preliminares de la autopsia realizada en la Morgue Judicial de Posadas se determinó que la herida punzocortante que recibió la víctima dañó la aorta abdominal y le provocó un schok hipovolémico.Según la reconstrucción policial en torno al caso, los municipales arribaron durante la madrugada del domingo al bar pool que tenía la víctima junto a su socio Miguel Ángel M. (34) sobre la avenida Juan Domingo Perón, con la intención de comprar alcohol.Pero para ese entonces, los dueños del local ya estaban realizando la labor habitual de limpieza del lugar ya que había finalizado hacía un largo rato el horario de atención a clientes.En primera instancia fue el mayor de los detenidos quien pidió cervezas a los comerciantes y ante la negativa de Miguel Ángel decidió primero golpear con la cabeza al vendedor para luego propinarle una estocada en el estómago que por fortuna no resultó de gravedad.Siempre desde la versión que aportan los investigadores, en ese momento es cuando Nicolás intentó calmar al agresor.Aunque contrario a ello, recibió a cambio un inesperado puntazo de parte del menor de los detenidos quien también intervino en el conflicto.Inmediatamente, los dos agresores escaparon en la misma motocicleta con la que habían llegado al local y buscaron refugio en sus respectivas viviendas del barrio San Jorge.Aunque a partir del aporte que dio el comerciante que sobrevivió al ataque, integrantes de la comisaría local lograron a las pocas horas detener a los sospechosos. Incluso en casa de Claudio, los pesquisas secuestraron un cuchillo que se sospecha sería el arma blanca utilizada para ultimar a López.Casi en paralelo a la audiencia indagatoria, ayer a media mañana una multitud se acercó hasta el cementerio de Puerto Libertad para darle el último adiós a Nicolás López (23), quien fue sepultado ante la atenta mirada de familiares, amigos y vecinos del pueblo.Lejos de respetar el protocolo de distanciamiento ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, aunque movilizados por el dolor y la tristeza tras la partida de un joven tan querido en la comunidad, los presentes repitieron en varias oportunidades durante el cortejo fúnebre el mismo pedido: “Justicia por Nicolás”.Incluso, desde el entorno cercano a la familia indicaron a este matutino que no se descarta que en los próximos días pueda realizarse una manifestación pacífica por las calles del pueblo para exigir el esclarecimiento del hecho.