Imputaron a los rugbiers por la muerte de Báez Sosa

Miércoles 22 de enero de 2020

Verónica Zamboni, la fiscal que investiga el crimen de Fernando Báez Sosa en la ciudad bonaerense de Villa Gesell, imputó a los rugbiers Maximiliano Thomsen y Ciro Pertossi como coautores del homicidio y a los otros ocho sospechosos de haber participado del hecho, informó ayer Infobae.

La titular de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Villa Gesell, los acusó por “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”, delito que prevé la pena de prisión perpetua; mientras que a los otros imputados los consideró “partícipes necesarios”.

Infobae pudo constatar que los rugbiers fueron imputados por “videos y testimonios que los complicaron en la causa”. Para Pablo Ventura, el detenido número 11, la Justicia ordenó anoche que sea liberado. El joven continuará ligado a la causa y participará de la rueda de reconocimiento de mañana, de la que participarán testigos y amigos de Báez Sosa.





Fue liberado Ventura Los diez rugbiers del club Náutico Arsenal Zárate permanecían ayer a la tarde alojados en dependencias policiales, aunque la Justicia de Garantías ya solicitó su traslado a una unidad carcelaria.

Por otro lado, se decidió darle la libertad a Pablo Ventura, el joven que había sido detenido en Zárate luego de que los otros diez implicados apuntaran contra él como responsable de la muerte.

Según pudo saber Infobae, los investigadores confirmaron que Ventura, que practica remo y no rugby, estuvo en el restaurante de Zárate donde su abogada alegaba que estaba. Además, no aparece en ninguna cámara del boliche de Gesell ni de las inmediaciones de dónde tuvo lugar el ataque a Fernando. Otro punto fue que no aparece en el contrato de alquiler de la casa donde residían los acusados.

Sin embargo, el remero seguirá sujeto a la causa y participará mañana de la rueda de reconocimiento.

La audiencia estaba prevista para la víspera, pero los amigos del joven asesinado pidieron postergarla porque el lunes participaron del velatorio y la inhumación de los restos de Báez Sosa en el cementerio de la Chacarita.