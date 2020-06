Imputaron a Gabriela Michetti y a Marcos Peña

Sábado 6 de junio de 2020

La ex vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y el ex jefe de Gabinete de ministro, Marcos Peña, y otros funcionarios del gobierno anterior fueron imputados por el fiscal Jorge Di Lello por supuestas incompatibles con la función pública relacionadas con el favorecimiento de empresas que tuvieron vínculos estrechos con el apoyo a la campaña presidencial de Mauricio Macri.La denuncia tiene su fundamento en un decreto que había sido firmado por Michetti para desligar completamente del manejo de la publicidad oficial a la agencia de noticias Télam y poder contratar de forma irregular y sin licitación de por medio a compañías para que produjeran contenidos de piezas publicitarias.Michetti fue imputada en marzo de este año por la fiscal federal Paloma Ochoa, quien pidió abrir una investigación por supuestas irregularidades en las contrataciones efectuadas para realizar obras de refacción de la Cámara de Senadores.En el dictamen entregado al juez Marcelo Martínez De Giorgi, la fiscalía imputó además al ex secretario administrativo del Senado, Helio Rebot, y al presidente de la empresa adjudicataria de las obras Dinale S.A., Germán De Vincenzo.