Imputaron a Aranguren por dolarizar las tarifas del gas

El ex ministro de Energía y Minería del gobierno de Cambiemos, Juan José Aranguren, y un grupo de ex funcionarios de ese sector fueron imputados ayer en el marco de una causa en la que se investigan irregularidades en la fijación con referencia dolarizada de las tarifas del gas en 2017.La imputación fue formulada por el fiscal Guillermo Marijuan y recayó también sobre el ex presidente del Enargas Ezequiel Roitman, el ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería, Marcos Pourteau y a la ex gerente de Legales del Enargas, Marcela Valdez, entre otros.Los imputados fueron acusados por el “presunto desvío funcional” ya que habrían perseguido “intereses ajenos a aquellos por los que debían velar” al calcular de manera dolarizada las tarifas, contra la normativa vigente, para resguardar los intereses de los productores y las distribuidoras de gas.El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) destacó ayer a través de un comunicado que las maniobras por las cuales su actual interventor, Federico Bernal, denunció a Aranguren le habrían causado al Estado nacional un perjuicio de 400 millones de dólares.