Imputado en el caso Yess volvió a ser detenido por faltar a una indagatoria - El Territorio Misiones

Sábado 29 de agosto de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

A pocas semanas de haber accedido al beneficio de la excarcelación luego de permanecer cuatro años en la cárcel con prisión preventiva y sin sentencia, Paulino Olmedo (27) volvió a ser detenido por orden de la Justicia.El arresto del imputado por el homicidio de la comerciante María Yess (63), asesinada de un tiro en su vivienda de Puerto Rico en 2016, se concretó el jueves y se dispuso luego de que el hombre no se presentara a la nueva audiencia indagatoria a la que comparecer el miércoles ante el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción de Uno Puerto Rico.De acuerdo a lo manifestado por voceros judiciales consultados por este medio, el abogado defensor del imputado presentó el mismo día de la citación un pedido para posponer la audiencia indagatoria. Para ello, expuso algunos contratiempos que obligaban a su cliente a no presentarse en tiempo y forma ante la Justicia.Sin embargo, el planteo fue rechazado por el magistrado interviniente, quien consideró que el acusado no respetó una de las condiciones y exigencias judiciales que se le impuso al momento de acceder a la excarcelación, la cual consiste en ponerse a derecho de los investigadores cada vez que estos lo requieren.Ante esto, el juez Balanda Gómez ordenó mediante exhorto a la Policía de Misiones la inmediata ubicación y detención de Olmedo.Esto se dio el último jueves en horas del mediodía, cuando Olmedo llegaba a la vivienda de la localidad de Garuhapé donde había fijado domicilio legal luego de su liberación.Ahora, el sujeto permanece alojado en una dependencia policial a la espera de volver a ser llevado al juzgado para cumplir con la requisitoria judicial.En torno a esto último, trascendió que entre el martes y miércoles de la semana próxima sea llevado nuevamente al juzgado para declarar.Por otro lado, Andrea Elizabeth Mieres (34), hija de la víctima y que junto a Olmedo fue excarcelada por caución juratoria, también debía presentarse esta semana ante la Justicia.Sin embargo, por una cuestión de comunicación tampoco pudo concretar la declaración.Según añadieron las fuentes consultadas, en el caso de la mujer la notificación no se concretó en tiempo y forma debido a una desinteligencia que hubo por parte de la Policía de Misiones a la hora de informar a la acusada sobre su comparecencia al juzgado.Al respecto, añadieron que se debió a una traspapelación de oficios que hizo que la novedad llegara tarde al domicilio de Mieres en Garupá.Por ello, se decidió posponer para la semana próxima la diligencia judicial.La pareja está acusada de homicidio calificado, figura que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser hallados culpables en un debate oral.A dicha instancia aún no se pudo llegar debido a que en dos oportunidades el expediente fue elevado a juicio y el tribunal competente declaró nulidades que obligaron a regresar la causa a la etapa de instrucción.Durante el tiempo que estuvieron detenidos, Mieres y Olmedo cumplieron cuatro años sin sentencia, período que excede los plazos previstos para la prisión preventiva.Esa situación motivó los pedidos de excarcelación extraordinaria que fueron presentados por la defensa de los imputados y que finalmente fueron aceptadas bajo caución juratoria.