Impulsarán la regulación de asentamientos antiguos - El Territorio Misiones

Viernes 18 de septiembre de 2020

En la sesión de ayer del Concejo Deliberante de Posadas, los ediles aprobaron una ordenanza para impulsar el proceso de regularización dominial de los asentamientos más antiguos del municipios.La normativa propone la creación del programa “Regularizando mi propiedad”, con modificaciones en diversos artículos en relación a la Comisión Especial de Tierras.De esta manera, el municipio podrá iniciar el proceso de regularización dominial en diversos asentamientos sobre la cual se encuentran asentados familias de modo irregular hace más de ocho años.“Entendimos desde la comisión que es fundamental esta decisión política de implementar el registro dominial de las personas que viven en asentamientos para, de esta manera, mejorar la calidad de vida de muchos posadeños. Hoy hay más de 8.000 familias que no tienen registro y no pueden acceder a ningún servicio de salud, ni de luz ni de agua”, manifestó la concejal Anahí Repetto.“Vamos a dar una herramienta muy importante para terminar con la desigualdad y le va a permitir a muchos vecinos de Posadas empezar a pensar en el mejoramiento de los lugares donde viven. Saneamiento, salubridad e infraestructura es una deuda histórica que tiene la ciudad. Llego el momento de pensar que la ciudad es un todo y que otorguen mayor dignidad y calidad de vida”, añadió el edil Pablo Velázquez, quien preside la comisión de Obras Públicas del Concejo.Para lograr la efectiva regularización dominial de los lotes fiscales y mediar la posible regularización de los lotes privados, se crearán dos registros. El primero, de Registro de Ocupantes y su grupo familiar, en la que se registrarán los datos de las personas que efectivamente habiten los lotes en forma irregular, con la condición de que esta se habite como vivienda única y permanente, con tiempo de antigüedad probado. El segundo, el Registro de Aspirantes a lotes fiscales con servicios, donde se pretende incorporar a las personas que carecen de viviendas, no contando con ingresos suficientes para adquirirlas en el mercado inmobiliario común y se encuentran fuera del sistema financiero.Ambos registros buscarán otorgar contención y seguridad jurídica a todos los habitantes del municipio de Posadas.Además, la modificación de los artículos permitirá la creación de la Comisión Especial de Tierras y el Banco de Tierra del municipio y autoriza a la Secretaría de Planificación Estratégica y Territorial, a cumplir con la efectiva regularización de los asentamientos.