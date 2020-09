Impronta colorada en el género urbano - El Territorio Misiones

Miércoles 16 de septiembre de 2020 | 05:00hs.

Un grupo de jóvenes misioneros, un posadeño y cuatro oriundos de la Capital de la Araucaria, decidieron montarse a la ola del género urbano para cumplir el sueño de lograr una exitosa carrera musical.Elton Pedrozo, de San Pedro, y Nicolás González, de Posadas, le ponen la voz al proyecto EyN, del que también forman parte Agustín Mendonca, Luciano Antúnez y Leandro Pedrozo.Elton y Nicolás vienen de experiencias individuales con la música y este año decidieron unir talentos a fin de sacar al mercado un estilo que pueda ser escuchado tanto en familia como en la disco. Por ese motivo, se inclinaron por el género urbano, uno de los más escuchados hoy día.Y, aunque la pandemia de coronavirus se interpuso en el camino de los artistas, el grupo logró adaptarse para seguir construyendo carrera. Anhelando que la situación epidemiológica mejore pronto, ahora trabajan en la producción del último de los cuatro temas que tienen previsto lanzar en los próximos meses. El primero fue Como el cielo y el sol, estreno que para los artistas representa la posibilidad de crecer profesionalmente en una provincia donde surgir en este estilo no resulta sencillo.“En Misiones no hay muchas oportunidades para que los artistas construyan una carrera reconocida internacionalmente. Son muy pocos los que logran atravesar los límites de la provincia. Pero nosotros estamos poniendo todo nuestro esfuerzo apostando a la música urbana, que puede ser escuchada en todo momento. Y lo que buscamos es que nuestras canciones transmitan cosas lindas, que es lo que hoy tanto nos hace falta”, indicó Elton, vocalista y compositor del grupo.Buscando conquistar el exigente tímpano de los misioneros y añorando ubicarse dentro de listas de reproducciones del país y el mundo, no dejaron que el proyecto se estanque a causa de la pandemia que paralizó a todos los sectores del arte, por lo que se valieron de los medios tecnológicos para poder producir el videoclip. Así, encontraron en la animación digital una salida posible.“Cuando decidimos darle forma a la idea de la canción, teníamos pensado algo muy diferente. Nos vimos sorprendidos por la cuarentena, pero no nos paralizamos. Nuestro primer video se dio con personajes animados, lo creamos nosotros mismos y muestra espacios de la Costanera de Posadas”, explicó Elton, sobre el formato que escogieron para producir el video de la primera canción que lanzó EyN y que, a diferencia de lo que imaginaron, significó cinco meses de trabajo constante, correcciones y reuniones virtuales.“Nos parece, además, algo innovador para la música de la provincia”, agregó sintiéndose satisfecho con el trabajo final.Como el cielo y el sol se publicó el pasado 10 de septiembre en la plataforma de YouTube (EyN Music). Y hasta ayer tenía más de 500 reproducciones, así como también varios comentarios y buenas apreciaciones.Se trata de una canción pegadiza y llena de sentimiento, “especial para dedicar en estos tiempos en los que se palpita la primavera y el amor”. El lanzamiento se realizó con un video animado, en el que se observan paisajes de la Tierra Colorada que le ponen sello misionero al género urbano. Además, se trata de una producción netamente misionera, con letra y composición propia.La historia se centra en un joven completamente enamorado quien busca que su amada se sienta segura y es perfecta para él, pese a las diferencias.“Me inspiré en esa sensación que nos pasa a todos cuando conocemos a alguien y nos enamoramos. Es maravilloso cuando nos hacen sentir seguros y nos aceptan como somos. Creo que el amor es eso, como el cielo y el sol, están el uno para el otro pese a ser diferentes”, comentó Elton, sobre su letra para la canción.Si bien la cara visible de EyN son justamente los dos cantantes, el dúo cuenta con un comprometido equipo de producción, en el que cada integrante cumple un rol fundamental en esa conjunción de conocimientos, creatividad, talento y pasión por la música.Así, Elton escribe las letras, canta y también toca la guitarra y el teclado; Mendonca es DJ y trabaja en la parte técnica del sonido; Antúnez se encarga de todo lo referido a lo audiovisual; Nicolás González también pone la voz, composición, guitarra y teclado a EyN; y el encargado de que el producto llegue con la mejor presentación al mercado es Leandro Pedrozo, quien se encarga del marketing.Cada uno de los integrantes del grupo, deviene con una trayectoria distinta. Elton fue ganador de Nuestros Talentos Misioneros, un concurso de canto que se desarrolló en la provincia y tenía como objetivo principal premiar y dar a conocer el potencial artístico de los misioneros. Además, se lanzó como cantante en 2018 con Agujas del reloj, una producción cristiana, que le sirve de motivación.“Fue para mí una gran oportunidad, una bendición que Dios me dio, que fue de gran ayuda para emprender este camino que siempre fue un sueño en mi vida y ahora lo comparto con grandes profesionales”, reconoció Pedrozo.En cuanto al resto del grupo, Mendonca es DJ desde hace varios años y actualmente trabaja en un reconocido disco/ bar de Posadas. Por otro lado, Nicolás participó, como compositor y vocalista, de Baila para mi, mientras que Luciano asume un nuevo desafío como camarógrafo y productor musical, al igual que Leandro, que incursiona en el marketing.