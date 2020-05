Implicados en la causa por oficios truchos se negaron a declarar

Martes 26 de mayo de 2020





Oficios truchos

Los ocho hombres que fueron detenidos hace dos semanas en la capital provincial durante un operativo llevado adelante por la Policía de Misiones, acusados de formar parte de una organización que confeccionaba oficios truchos y del cual dos de sus miembros son inspectores de tránsito de la Municipalidad de Posadas, fueron imputados por asociación ilícita.De acuerdo a voceros judiciales consultados por este medio, todos los implicados en la pesquisa se abstuvieron a prestar declaración durante la audiencia indagatoria a la cual fueron citados la semana pasada ante el magistrado Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno.Según consignó este matutino, los detenidos por esta causa son Jorge A. (29) , Raúl M. (33), Diego P. (28), Alan A.(22), Gustavo B.(28), Cristian A. (27), Miguel B. (42) y Juan R. (45).Los dos últimos son inspectores de tránsito de la Municipalidad de Posadas y a partir de las primeras averiguaciones realizadas están sospechados de ser los autores intelectuales de la maniobra.Trascendió además que varios de los detenidos presentaron mediante sus respectivos abogados los pedidos de excarcelación. Aunque por el momento el magistrado no decidió dichas solicitudes.Por otra parte, en el marco de los avances de la investigación sobre el accionar de esta organización, se supo que, mediante una serie de testimoniales recepcionadas durante los últimos días en sede judicial, se logró recuperar varias motocicletas que habían sido retiradas del corralón por distintos infractores mediante la utilización de estos oficios apócrifos.Según pudo reconstruir El Territorio, durante la mañana del pasado lunes 11 de mayo las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno encabezaron un allanamiento en los domicilios de los empleados municipales y secuestraron varios elementos de sumo interés para la causa.Dicho operativo fue realizado por miembros de la División de Investigaciones de la fuerza provincial.De acuerdo a los manifestado por pesquisas que intervinieron en los allanamientos, en el domicilio de Juan R. (45) incautaron su teléfono celular, talonarios de infracción y más de 30 infracciones labradas que no habían sido elevadas a las autoridades judiciales competentes.Asimismo, dos teléfonos celulares y una computadora con su impresora donde al parecer se imprimían los documentos truchos fue el resultado del allanamiento en la casa de Miguel B. (42). También se detectaron una veintena de oficios del Tribunal de Faltas que al parecer son apócrifos.Un detalle que trascendió es que Miguel B. manifestó a los investigadores policiales que era el director de Tránsito de la Municipalidad de Posadas, pero que aún no había sido designado formalmente.A partir de la instrucción llevada adelante por la Justicia se sospecha que la banda confeccionaba los oficios truchos con los cuales los infractores retiraban vehículos en custodia. Cabe recordar que los primeros en ser arrestados fueron Gustavo B.(28) y Cristian A. (27), este último perteneciente a la comunidad gitana.Todas estas maniobras delictivas se detectaron el pasado jueves 7 de mayo cuando un infractor fue hasta la Dirección de Monitoreo Vial y presentó un oficio del Tribunal de Faltas de la Provincia, para intentar retirar su licencia de conducir retenida. Sin embargo, el personal de esta dependencia constató que la documentación era totalmente falsa e inmediatamente quedó demorado.Dos días más tarde, la División Investigaciones de la Unidad Regional allanó los domicilios de los dos primeros implicados y secuestró una documentación trucha y similar a la detectada en Monitoreo Vial, además de un vehículo de alta gama.De los procedimientos participó personal Verificación Automotores, Cibercrimen y unidades especiales como Infantería y el GIR. Y un día más tarde se confirmó la detención de Jorge A. (29), Raúl M. (33), Diego P. (28) y Alan A. (22).