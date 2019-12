ILE: habilitan Registro de Objetores de Conciencia

Martes 17 de diciembre de 2019

Ya trabajan en la aplicación Con respecto a la adhesión de Misiones a la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el ministro de Salud, Oscar Alarcón, dijo: “Comenzamos a trabajar con el equipo de Salud Pública, el equipo legal y técnico muy temprano para ver cada punto, para ver cada situación y sobre todo cada detalle y en breve seguramente tendremos todo analizado para brindar a la comunidad de una manera responsable la información de cómo la provincia de Misiones se va a comportar con este tema”.

“Quiero que cada situación, el equipo con el que cuenta Salud Pública de diferentes áreas analice, eso fue algunos de los parámetros que hemos tomado en la primera reunión de Gabinetes, en donde Salud Pública tiene un equipo de trabajo y por lo tanto se debe usar hasta la última herramienta y que las tenemos”, agregó.

La actualización y puesta en marcha del protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE) ya genera reacciones en la comunidad. Hubo diez provincias que adhieron al instrumento legal la semana pasada, entre las cuales se encuentra Misiones.El Colegio de Médicos de Misiones pondrá a disposición de sus afiliados un registro para objetores de conciencia, es decir, un listado de profesionales que pueden negarse a realizar la práctica del aborto por razones religiosas, éticas u otras. La medida es reciente y fue publicada ayer por la entidad en sus redes sociales: “El Colegio pone en conocimiento que ha resuelto la habilitación del Registro de Objetores de Conciencia, a los fines de resguardar el derecho de quienes por cuestiones morales, éticas, filosóficas, culturales, religiosas o ideológicas se consideren exentos de realizar actos médicos que se encuentren en contradicción con sus convicciones”, señalaron.“Próximamente la página web del Colegio de Médicos tendrá habilitado el formulario de adhesión, el cual desde la fecha se encuentra disponible en sede de la institución (Santa Cruz 6950, en Posadas)”, argumentan, al tiempo que recalca: “El trámite es voluntario y personal”.El protocolo, no obstante, no obliga a profesionales a ejercer la ILE, la obligatoriedad recae en la institución. Ningún centro asistencial puede negarse a practicar el aborto en los casos contemplados en la ley: violación o cuando está en riesgo la salud de la mujer.En Argentina desde 2012 está vigente el aborto no punible para las situaciones mencionadas.