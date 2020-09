Iguazú suspende actividades y evalúan qué pasará con el parque - El Territorio Misiones

Miércoles 9 de septiembre de 2020





Posible caso en Puerto Esperanza Puerto Esperanza se vio conmocionada el lunes por la activación del protocolo por una mujer que presentó síntomas compatibles con coronavirus. La paciente reside en un inquilinato del barrio Obrero y según trascendió todos los vecinos permanecerán en aislamiento preventivo. La mujer fue trasladada al hospital Samic de Puerto Iguazú, donde fue sometida a los análisis correspondientes y se aguardan los resultados para descartar o confirmar el caso. Desde el hospital local emitieron un comunicado para llevar tranquilidad a la población: “Ante los rumores aclaramos: el caso es sospechoso. Se activó en una clínica privada. Salud Pública, Atención Primaria de la Salud y Tránsito estamos trabajando en lo referente a aislamiento preventivo y alcances del caso”.

El país superó el medio millón de casos de coronavirus

El nuevo parte epidemiológico que difundió ayer el Ministerio de Salud Pública no notificó nuevos contagios de coronavirus por lo que la provincia se mantiene desde el lunes con 61 casos positivos, de los cuales siete permanecen con el virus activo.La seguidilla de nuevos casos que se registraron desde el 2 de septiembre provocó que varias localidades den marcha atrás con sus actividades por varios días. Ayer, a los once municipios que aplicaron restricciones, se sumó Puerto Iguazú, que suspendió las prácticas deportivas y las reuniones sociales y familiares hasta el 21 de septiembre.Esto se da en el marco de los tres nuevos casos de Covid-19 activos que tiene la Ciudad de las Cataratas y de un resultado no concluyente de una promotora de salud. La situación encendió una luz de alarma, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de personas esenciales que suelen mantener contacto con una gran cantidad de personas diariamente; por ello el comité de crisis de Iguazú se reunió y decidió suspender varias actividades con el fin de evitar posibles nuevos contagios.Sin embargo, el turismo interno continuará habilitado ya que no se impusieron restricciones para ingresar al ejido urbano y tal como indica el protocolo se debe informar la circulación mediante la app Misiones Digital.Por su parte, se supo que la Administración de Parques Nacionales analiza la posibilidad de suspender las caminatas recreativas dentro del área protegida del Parque Nacional Iguazú tras la publicación de la nueva resolución.Jorge Miguel Flores, director de Cultura de la Municipalidad de Iguazú, confirmó a El Territorio que todas los atractivos turísticos están habilitados para funcionar así como los hoteles, bares y restaurantes que ofrecen servicio al turista. “Todo funcionará tal como indican los protocolos aprobados vigentes, simplemente se restringieron actividades exclusivas del residente de la ciudad desde este martes hasta el 21 inclusive”, explicó.Durante la reunión, el comité expuso la situación epidemiológica de la ciudad y resaltó los últimos acontecimientos ocurridos como ser las fiestas clandestinas y la aglomeración de personas registrada en algunos bares.Por ello, resolvieron emitir la resolución (583/2020) que prohíbe la práctica deportiva, excepto las caminatas recreativas y ciclismo, como así también las reuniones familiares, sociales, cultos y misas. La medida también abarca a bares que cuenten con mesas de pool, show en vivo en todas sus modalidades y pub. Además se restringe la circulación de personas a partir de la medianoche hasta las 7.Tras los últimos contagios de Covid-19 registrados en la tierra colorada en los últimos días, un total de doce municipios misioneros tomaron la decisión de dar marcha atrás actividades que estaban habilitadas como las reuniones sociales y familiares, entre otras.De esta manera, Capioví, Ruiz de Montoya, Puerto Rico, Garuhapé, Puerto Leoni y Jardín América restringen sus actividades hasta el lunes 14, mientras que Aristóbulo del Valle, Campo Grande y Salto Encantado hasta el domingo 20. En tanto que Dos de Mayo y El Alcázar lo harán hasta el sábado 19 de septiembre; Puerto Iguazú es la única localidad que extiende su resolución hasta el lunes 21.Si bien en Puerto Iguazú la medida no impactó en el turismo interno y continúa abierto el Parque Nacional así como los demás atractivos, las localidades de Jardín América y Salto Encantado, decidieron cerrar el Parque Municipal Saltos del Tabay y el Parque Provincial Salto Encantado, respectivamente, el tiempo que duren las medidas adoptadas para preservar la salud de sus habitantes.Montecarlo, en tanto, no dará marcha atrás con sus actividades. Sin embargo, sí se acordaron mayores controles en la vía pública, locales comerciales, empresas e industrias. Y habrá estrictos controles por el obligatorio uso del barbijo, la utilización del alcohol en gel y otras medidas sanitarias.Por otra parte, la presidenta del Concejo Deliberante de Aristóbulo del Valle, Olga Verónica Kroch, dio a conocer que todos concejales y el personal de esta institución se encuentran cumpliendo el aislamiento preventivo hasta el 20 de septiembre. Se resolvió esa medida luego de que un concejal, que se desempeña como médico en una clínica, tuviese contacto directo con uno de los casos positivos de Covid detectados en esa ciudad.Argentina superó ayer los 500.000 casos positivos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia, con 12.027 contagios reportados en la jornada del martes, a la vez que se registraron 278 nuevos decesos, informó el Ministerio de Salud de la Nación.De esta forma hay 10.405 víctimas fatales hasta el momento.La cartera sanitaria indicó que son 2.719 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 61,6% en el país y del 67,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.Del total de los contagiados, el 73,31% (366.590) recibió el alta y se recuperó de la enfermedad.Mar del Plata en crisisLa ciudad balnearia de Mar del Plata estaba ayer al borde del colapso sanitario por la dispara de casos de Covid-19.Ralph Vargas Martínez, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), aseguró que la ocupación de camas a la fecha está prácticamente saturada, tal como ya ocurrió en algunas instituciones. “Hace diez días alertábamos que teníamos una ocupación del 80%. Esto desgraciadamente es dinámico y en estos momentos tenemos una ocupación del 90%. Si el panorama ya era preocupante, ahora lo es mucho más”, señaló.Las autoridades sanitarias confirmaron ayer 297 nuevos contagios de coronavirus en Mar del Plata por lo que la cantidad de casos totales desde marzo hasta hoy llegó a 5.645. Y el número total de víctimas fatales llegó a 109.Otra región saturada de casos es el área metropolitana que une la ciudad de Neuquén con General Roca, Río Negro, allí y ante un creciente número de casos la Nación envió 34 profesionales de salud para fortalecer la respuesta del sistema sanitario de ambas jurisdicciones. Además envió insumos para reforzar la seguridad del equipo de salud ante la atención de pacientes con coronavirus.