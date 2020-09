Iguazú sumó un caso de covid y hay diez activos en Misiones - El Territorio Misiones

Domingo 20 de septiembre de 2020

“El número de casos, como la cantidad de personas internadas en unidades de terapia intensiva con Covid-19 confirmado, como la ocupación de las camas y el porcentaje de positividad, están disminuyendo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y aumentando proporcionalmente en el resto del país”, explicó la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti.





En cifra 17 Es la cantidad de casos de Covid-19 reportados durante septiembre. El más caliente fue abril, cuando la tierra colorada resgistró 19 contagios.

El parte epidemiológico emitido por Salud Pública dio a conocer que Misiones sumó ayer un nuevo caso de coronavirus, un joven de 26 años de Puerto Iguazú. Es el número 17 reportado este mes en la provincia y el séptimo en esa ciudad. Poco a poco, la tierra colorada se acerca a lo que fue abril, el mes con más positivos:19. En tanto que el total registrado hasta el momento ascendió a 71.Según informaron autoridades sanitarias, el joven de 26 años permanece internado en estado grave en el hospital Samic de Iguazú, cumpliendo esquema terapéutico bajo medidas de bioseguridad. Desde Salud Pública, detallaron a El Territorio que el paciente ingresó al nosocomomio el 14 de septiembre con un cuadro respiratorio y con el pasar de los días fue desmejorando.Actualmente presenta neumonía bilateral grave y se encuentra inmunocomprometido. “No está con respirador artificial pero es considerado grave ya que los médicos desconocen que presente comorbilidades. Estamos trabajando en detectar alguna patología, se realizarán algunos cultivos. Este es el primer paciente joven grave de la provincia”, indicaron.Por otra parte, trascendió que habría personal de salud aislado por este caso, aunque no se dio a conocer el número exacto. En tanto que por los dos casos dados a conocer el viernes, ambos personal policial, hay 19 efectivos aislados.En referencia al nexo epidemiológico, afirmaron que “estamos trabajando para detectarlo, es muy importante ya que no mantuvo contacto con ningún caso positivo y es necesario para prevenir un posible brote”.En este sentido, Misiones tiene dos casos aun sin nexo establecido: la joven de 20 años de Posadas, y este último que está internado. Mientras que al resto de los casos de Iguazú que estaban en estudio (62, 63 y 66), a todos se estableció el nexo con el caso 60, un policía, según fuentes de Salud consultadas. En tanto, el paciente 65 (de Wanda), habría tomado contacto con el segundo caso de esa localidad: una mujer de 23 años, pareja de un camionero que venía de Mendoza, una de las zonas más calientes de la enfermedad.La mujer había sido aislada antes de conocerse el primer caso, ya que había perdido el olfato y el gusto.Actualmente, son diez las personas que permanecen con el virus activo: nueve cumplen aislamiento domiciliario y uno está internado. De estos diez, siete son de la localidad de Puerto Iguazú, dos de Wanda y uno de Posadas. Por otra parte, se dio a conocer que el paciente de Wanda que estaba internado en el Samic de Eldorado fue externado y cumple aislamiento en su domicilio, por lo que ahora el único internado pasó a ser el joven de 26 años.El parte detalló además que desde que llegó el coronavirus a la tierra colorada el 27 de marzo, 58 personas se recuperaron y otras tres fallecieron. En tanto que una paciente de 62 años falleció en el hospital de Iguazú con un cuadro grave de edema pulmonar y el hisopado resultó no concluyente. Al momento, hay 1.574 personas bajo seguimiento por 14 días continuos.El Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer se registraron 143 muertes y 9.276 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 622.934 y las víctimas fatales suman 12.799. En tanto, la cantidad de recuperados es de 478.077 personas.De los 143 fallecidos, 56 son de la Provincia de Buenos Aires. A esta le sigue Salta con 21 reportes, Tucumán (14), Ciudad de Buenos Aires (10), Córdoba (9), Jujuy (8), Río Negro (7), Corrientes, (5), Santa fe (4), Neuquén (3), Mendoza y Entre Ríos (2) y Chaco, San Juan y Santiago del Estero, con un deceso cada una.