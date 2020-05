Iguazú: su hermano está en coma por un ACV y solicita su traslado

Jueves 21 de mayo de 2020 | 10:50hs.





“Mi cuñada no tenía mi numero y me entere de lo que pasó recién el 20 de abril, desde ese día mantuve contacto con la directora del hospital, solicité la historia clínica y demás para pedir permiso a la justicia para ingresar a Misiones. Llegué el 29 de abril e hice tres días de cuarentena en el polideportivo de Crucero y después me dejaron venir hasta Iguazú donde termine el aislamiento en el santuario”, comentó a El Territorio.





Al llegar al hospital, Mónica encontró a su hermano José en una sala común con una traqueotomía y en coma con asistencia de un respirador, “el primer día no pude hablar con la doctora porque sólo están a la mañana, pero mi cuñada Bárbara me dijo que le querían dar el alta médica y que se lo lleve al domicilio. Luego la médica me dijo que estaba en condiciones de ir a su casa al cuidado de su mujer pero esto es imposible”, remarcó.





Desde ese día, Pérez se encuentra en la búsqueda de soluciones para la situación de su hermano. Habló con los directivos del hospital solicitando una derivación al Hospital Madariaga o directamente a Buenos Aires, ya que allá son muchos familiares que la pueden ayudar con el cuidado. “Me dijeron que no se podía hacer una derivación porque no hay camas, que si tenía alguna influencia en Posadas que trate de conseguir una cama”, explicó.





“Yo me comuniqué con el Hospital El Cruce Nestor Krichner de Florencio Varela que tiene un equipo de neurología para tratar de gestionar una cama, pero me dijeron que eso lo deben hacer desde el hospital y coordinar el traslado. Yo no pienso dejar que mi hermano vuelva a su casa, por eso busco que lo trasladen a otro hospital, si acá no se puede quedar” insistió Perez.





En la mañana del martes, Monica Perez envió una carta documento al hospital para evitar el alta de su hermano Jose ya que las condiciones no están dadas, no cuentan con lo necesario para cuidarlo en la casa, teniendo en cuenta que su hermano no percibe ningún tipo de beneficios, no está inscripto en ANSES y tampoco cuenta con obra social.





“Yo prefiero que lo trasladen a Buenos Aires, porque acá no tengo donde quedarme, estoy parando en el Santuario, gracias al Padre Lucas que me ayuda y me permite quedarme ahí, pero tampoco dispongo de mucho dinero para aguantar mucho tiempo y no quiero perder a mi hermano”, remató.





El hospital al recibir la carta documento ya no barajaron la posibilidad del alta médica y la doctora a cargo dijo a la familia que tratarán de conseguir un colchón para ácaros.

