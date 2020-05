Iguazú solicita reactivar el turismo para salvar trabajos

Domingo 24 de mayo de 2020

La posibilidad de activar el turismo interno en un futuro no muy lejano no ha causado gran impacto o entusiasmo en Puerto Iguazú. Sobre todo teniendo en cuenta que aún no hay proyección de apertura del Parque Nacional Iguazú.

Si bien el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, visitó Iguazú esta semana para reunirse con los diferentes actores del sector turístico, todavía no se ha avanzado en soluciones, y esto se debe a la incertidumbre que se genera día a día al no saber cuándo se podrán volver a las actividades para recibir turistas.

Desde la Cámara de Turismo Filial Iguazú, Jorge Bordin indicó que durante la reunión, el ministro Arrúa explicó que algunos emprendimientos hoteleros en algunas localidades han abierto sus puertas para atender a viajantes, a personas que por cuestiones de salud deben trasladarse y alojarse en otras localidades, no obstante la situación actual no encuadra en la definición de turismo y no beneficia al destino.

“Iguazú depende de la reapertura de Cataratas, que es el atractivo más importante del destino para reactivar la actividad, y la información que manejamos es que aún no está prevista la apertura pese a que se trabaja en los protocolos de seguridad necesarios para estar listos cuando llegue el momento. Actualmente, ninguna empresa quiere trabajar a pérdida y buscan abrir sus emprendimientos con todo lo que esto implica para el turismo local”, expresó.

Al mismo tiempo, Bordin remarcó que “desde la próxima semana vamos a trabajar en conjunto en un protocolo de atención al turista involucrando a todos los actores, para desarrollar un protocolo unificado”.