Iguazú: “No fue un simple robo, me golpeó, me robó el celular y abusó de mi” - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020 | 22:47hs.

El hecho de violencia registrado el pasado martes minutos después de las 20, donde una joven de 18 años que caminaba rumbo de su casa y al transitar por la calle Eldorado de Zona de Granjas, fue atacada por un masculino que circulaba a bordo de una motocicleta, quien la golpeo para robarle el celular y una vez que logró su cometido se subió al vehículo para darse a la fuga, pero luego volvió y atacó sexualmente a la joven rompiéndole el short y la ropa interior. El hecho fue caratulado por la policía como robo simple.La víctima Rocio de 18 años en diálogo con este medio, dio detalles de lo ocurrido y se mostró muy enojada por el trato que recibió en la comisaría por parte de los efectivos que le tomaron la denuncia, manifestó que se burlaron de ella y le restaron importancia al hecho.“Yo volvía de la casa de un amigo, cerca de las 20.15 más o menos, escucho una moto y pensé que era una amiga que vive cerca de ese lugar, pero como no me hablo seguí camino. El pibe se bajo de la moto y me pego una piña. Yo caí boca abajo y él con la rodilla en mi espalda intentaba sacarme el celular. Me golpeó mucho hasta que me saco el teléfono y se fue hacia la moto. Después volvió y metió la mano dentro de mi short, me rompió hasta la ropa interior”.La joven gritaba y pedía auxilio, situación que motivó a los vecinos de la zona, que cuentan con un sistema al que bautizaron “Alerta Chorro” a salir a ver qué pasaba y lograron ahuyentar al atacante, incluso uno de ellos atino a arrojarle al atacante un palo pero no logro golpearlo. “Los vecinos me ayudaron, y lograron que me dejará. Llamaron a la policía y ellos me llevaron para hacer la denuncia a la seccional segunda. Ellos me preguntaron muchas cosas y me dieron a entender que la culpa era mía porque tenía puesto un short”.“Me cuestionaron todo lo que decía. En un momento me preguntaron si me atacaron en la tierra y cuando le dije que si, me dijeron que no tenia tierra en mi ropa poniendo en duda lo que denunciaba. Y cuando me pidieron que describiera como esta vestido el hombre, le dije que tenía una campera de boca, automáticamente me preguntaron y de qué color era, y se rieron. Después de la denuncia me llevaron al hospital para que me revisen pero no lo hicieron solo me aplicaron un calmante. Cuando llegue a mi casa vi que tenía un sangrado vaginal” relató la joven.Por su parte, la Subcomisario Viviana Merlo en diálogo con varios medios de comunicación negó que existió un intento de violación o abuso sexual, indico que se trató de un robo simple, donde el joven se alzo con un celular.