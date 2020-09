Iguazú: la acorralaron y la golpearon para robarle la moto - El Territorio Misiones

Domingo 13 de septiembre de 2020 | 19:27hs.

Una joven de nombre Rocío (21) denunció en la seccional II de Policía de Puerto Iguazú que el sábado en horas de la noche fue atacada por otras tres mujeres que la golpearon y le robaron la moto marca Corven color roja y negra. La joven fue auxiliada por un trabajador de moto delivery que pasaba por el lugar y fue trasladada por personal de bomberos voluntarios al hospital para verificar sus lesiones.Rocío relato a este medio que el hecho ocurrió cuando se dispuso a ir a un kiosco cerca de su casa para comprar, en cercanías de su casa una moto marca Titan, con tres ocupantes de sexo femenino tocan su vehículo y provocan que esta pierda el control y termine en la cinta asfáltica, una de ellas a la que pudo identificar, la levanto, la tomó del cabello y golpeó su cabeza contra el muro de un local comercial e intentó llevarse el celular y la cartera, sin éxito, como si fuera poco, luego la amenazó.“Empecé a gritar y cuando vi que se acercaba gente se subieron a las motos y se fueron, un chico del delivery me ayudo y me llevo a la comisaria para hacer la denuncia, después los bomberos me llevaron al hospital”.La joven indico que desconoce porque la golpearon y que solamente pudo identificar a una de las mujeres que la atacaron y se llevaron la motocicleta.