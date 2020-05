Iguazú: jóvenes buscan ayuda para Augusto, quien se encuentra en situación de calle

Miércoles 20 de mayo de 2020 | 10:10hs.





El martes 19 de mayo un grupo de jóvenes tomaron conocimiento de la situación de extremo estado de vulnerabilidad en la que se encuentra Augusto y se acercaron a una casilla precaria donde se refugia del clima en la zona del parador de camiones y observaron que se encuentra en un estado de total abandono luego de haber estado diez días internado en el hospital SAMIC con un cuadro de pulmonía.





Augusto contó que no se puede movilizar grandes distancias por los problemas de cadera que limitan su movilidad, es por ello que los jóvenes lograron a través de una cruzada por facebook la donación de un andador, no obstante, buscan la colaboración para conseguir un lugar seguro y acogedor para el hombre, que no tiene para comer.





El hombre actualmente se refugia en una improvisada carpa de lonas plásticas transparentes, sin paredes y sin abrigo, durmiendo sobre tablas y comiendo, a veces, gracias a la solidaridad de unas pocas personas que trabajan en la zona de aduanas o la estación de servicio cercana.





Para colaborar se pueden comunicar al número de teléfono 375 757-4391

Augusto Báez tiene 61 años, es paramédico oriundo de Buenos Aires, pero por opción ya hace 20 años está en Iguazú y trabajaba en forma independiente ofreciendo su servicio de toma de presión en los hoteles y en los barrios, de esa forma se hizo conocido en la ciudad. Siempre con una sonrisa, pero con su mirada crítica ante la diferente problemática de la zona. Hoy se encuentra en situación de calle y casi sin poder moverse debido a su problema en la cadera.