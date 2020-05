Iguazú: instalaron un puesto de atención para camioneros y una cabina de desinfección

Martes 12 de mayo de 2020 | 23:31hs.

Bajo lluvia se realizó la instalación de una cabina de desinfección para camioneros que deben ingresar a la ciudad, junto a un sistema de desinfección para vehículos que estará funcionando desde el miércoles en la rotonda de acceso a la ciudad a metros del puesto de control sanitario de la ciudad.









Según informaron la cabina de desinfección y el sistema para camiones expulsa un desinfectante de alto espectro y de efecto residual, utilizado al 1%. El trabajo de desinfección debería alcanzar a todos los transportes internacionales, deberán pasar por la zona de desinfección, además el chofer también debe pasar por la cabina, que dispuso el Ministerio de Salud de Misiones a través de la gobernación.





Este puesto de atención contará con algunos alimentos para brindar un refrigerio a los camioneros que deben ingresar a la ciudad, no obstante esta medida no cubre todas las necesidades de los camioneros impuestas en los puestos de atención a los camioneros ya que no cuentan con sanitarios tan necesarios para los camioneros que hacen rutas internacionales, y en varias oportunidades deben pasar la noche en el centro de frontera para poder ingresar o egresar con las cargas.