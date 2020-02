Iguazú: exigen acciones del municipio para las mujeres que viven en una carpa

Jueves 6 de febrero de 2020 | 11:50hs.

El grupo de Mujeres Autonvocadas de Puerto Iguazú decidió en una asamblea que se celebró frente al predio del ITUREM, dónde funciona parte de la municipalidad, cortar el tránsito sobre la calle Victoria Aguirre para exigir asistencia por parte del municipio para las mujeres víctimas de violencia que viven en una carpa y no tienen qué comer.El objetivo es visibilizar el estado de abandono en la que se encuentran las tres mujeres junto a cuatro niños pequeños que sobreviven en extrema pobreza tras dejar sus hogares por miedo a morir en manos de sus ex parejas.Desde el municipio no hay recibido ningún tipo de respuesta ante los pedidos elevados. Solamente dos concejales se acercaron al lugar donde están asentadas las mujeres y acercaron algo de alimentos para paliar unos días la situación."Exigimos que el Estado pueda proveer atención médica a los niños que están en muy mal estado y protección a las víctimas que temen por su vida", recalcaronLas mujeres no han dado a conocer cuánto tiempo estarán interrumpiendo el tránsito.