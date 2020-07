Iguazú: denunciaron al Director de Asuntos barriales por discriminación

Viernes 31 de julio de 2020 | 13:44hs.





Según trascendió la acusación se realizó frente a los demás presidentes barriales en una reunión celebrada el pasado 23 de julio en donde el director de Obras y Servicios Públicos se dedicó a informar las novedades del servicio y como están trabajando en los diferentes barrios.





“Yo no estaba invitada a la reunión, y me eliminaron del grupo de whatsapp de presidentes barriales, antes del inicio de la reunión le pregunte al señor Ariel N. porquéel único barrio que no recibió semillas y pollitos fue Santa Rosa y me dijo que es porque le paso información a la oposición y me acusó de usar políticamente a Mili Díaz la niña conocida como Huesos de Cristal”, indicó Elida Maidana, presidente del barrio Santa Rosa.





Además, el hombre acusó públicamente a Elida Maidana de filtrar información y de politizar la causa Mili Díaz y la cruzada, donde se solicitaba a los vecinos y al municipio la construcción de las veredas para que la joven pueda llegar con su silla de ruedas a la escuela y aclaró que el municipio no hará las veredas, pese a que la fue aprobada una ordenanza para la construcción de la misma en la plaza pública del barrio.

La presidente de la Comisión del barrio Santa Rosa de la localidad de Puerto Iguazú denunció en la comisaria 4° de Policía al Director de Asuntos Barriales de la Municipalidad, Ariel N. luego de una reunión en la que habría dejado en claro que el barrio no recibe los beneficios que los demás barrios por no estar en la misma línea política