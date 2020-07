Iguazú: Denunciaron a una discoteca habilitada como bar por no cumplir con los protocolos sanitarios

Domingo 19 de julio de 2020 | 15:18hs.

Se viralizaron imágenes de una discoteca en Iguazú que fue habilitada para funcionar como bar e inauguro este fin de semana. La policía arribo al lugar ante la denuncia de los vecinos porque a simple vista el lugar no estaba cumpliendo con las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud.Al llegar al lugar los efectivos policiales constataron que se había excedido capacidad del lugar que funciona actualmente como bar, las personas no estaba utilizando los barbijos o tapa bocas, y sobre todas las cosas se encontraban bailando.Según trascendió hubo persona detenida saliendo del lugar y peleas entre los presentes y los efectivos policiales.Desde el grupo de Discotecas y Bares de Puerto Iguazú, lamentaron la situación y aclararon que no están en contra de los propietarios de lugar, sino simplemente exigen que se cumplan los protocolos para que todos puedan volver a abrir sus puertas próximamente.Desde la Unidad Regional V indicaron que tomó intervención el Juzgado de Faltas municipal.