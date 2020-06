Iguazú: conflicto entre comunidades guaraníes por el apeo ilegal

Miércoles 24 de junio de 2020 | 13:41hs.

Hace aproximadamente 10 días se realizó una reunión entre comunidades Mbya Guaraní de Puerto Iguazú con el fin de evitar el apeo ilegal de especies autóctonas donde se informó a los caciques y representantes de las aldeas, cómo se debe proceder ante la necesidad de cortar árboles para obtener madera que sería utilizada para la construcción de vivienda. A dicha reunión concurrieron casi todos los representantes de la aldeas y fue encabezada por personal de guardaparque provincial y los integrantes de la policía ambiental, no obstante, esta actividad continuó en los últimos días en el territorio de la Aldea Fortín Mbororé y fue constatado por la Policía Ambiental.El conflicto entre comunidades por el apeo ilegal de especies autóctonas es de larga data, es por ello que antes de actuar a través de la justicia, se realizó la reunión informativa. No obstante, al notar que la práctica ilegal continuaba por parte de los integrantes del asentamiento Mirí Marangatú que ocupan un sector de tierra dentro de la Aldea Fortín Mbororé, el cacique Silvino Moreyra solicitó al Ministerio de Ecología de la provincia, mediante una nota, que se realicen recorridos en la zona de monte y si es necesario que proceda a incautar todo tipo de maquinaria utilizada por los integrantes de la otra comunidad si los encontrara in fraganti.Tal es así, que integrantes de la Policía Ambiental realizaron recorridos, sorprendiendo a los paisanos trabajando en el monte talando árboles sin discriminar la especies, constatando el crimen ambiental. Los efectivos notificaron de la situación a las autoridades retuvieron un arma de fabricación casera que estaba en poder el Cacique Romualdo.Se supo que habrá una reunión conciliatoria entre los caciques de las comunidades, donde buscarán delimitar los terrenos con el fin de cuidar el monte nativo y de esa forma evitar mayores conflictos entre las comunidades.