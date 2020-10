Iguazú: buscando generar conciencia contó en Facebook que dio positivo para Covid-19 - El Territorio Misiones

Sábado 10 de octubre de 2020 | 09:50hs.





El hombre de 42 años de edad, recibió los resultados del análisis, en horas de la noche después de la emisión del parte diario, se presume que el caso sería informado en el parte diario del sábado.





El hombre, trabaja en la dirección de Seguridad Ciudadana, y desde el inicio de la pandemia tiene como principal tarea el control en el ingreso a la ciudad en el puesto sanitario, aunque en varias oportunidades debió recorrer los barrios realizando tareas de concientización sobre el uso de los elementos sanitarios obligatorios como ser el barbijo o tapabocas y el uso de alcohol en gel.





Este sería el caso número 34 de Iguazú y tras contraer el virus, realizó un posteo en facebook donde comunica a la comunidad y llama a todos a tomas conciencia.





“Buenas noches. Creo que es una decisión muy importante el informar por este medio que eh contraído el virus de covid y no tengo vergüenza en decirlo porque para mí es muy importante que todos sepan que este virus le toca a cualquiera...

Todos los contactos estrechos que estuvieron conmigo ya están avisados y aislados para que este virus no se siga propagando....desde ya muchas gracias a todos los contactos que me llaman o me envían mensaje dándome aliento... Estamos bien mi familia y yo...”, finalizó.

Oscar Portillo empleado de la municipalidad de Puerto Iguazú, hizo público el resultado del hisopado que dio positivo para Covid-19, con el único objetivo de generar conciencia en la comunidad para que tomen las precauciones necesarias para no contagiarse.