Iguazú: asaltantes brasileños se hicieron con millonario botín - El Territorio Misiones

Lunes 28 de septiembre de 2020 | 00:00hs.

Por Carlos Cardozofojacero@elterritorio.com.ar

Con información de corresponsalía Puerto Iguazú

Una pareja de Puerto Iguazú fue asaltada por tres delincuentes, quienes los maniataron y golpearon brutalmente para luego llevarse una caja fuerte con una suma superior al millón de pesos, según pudo establecer ayer El Territorio en base a diversas fuentes consultadas.El hecho ocurrió ayer en horas de la mañana y los implicados, que hablaban en portugués, actuaron con armas y el rostro cubierto. Los pesquisas creen que arribaron de Brasil exclusivamente para cometer el delito y que no se trató de un hecho al boleo, sino bien planificado.Hasta anoche los asaltantes estaban siendo buscados por diversas comisiones de la Unidad Regional V, aunque la principal hipótesis de los investigadores de la fuerza provincial es que volvieron al extranjero -posiblemente a Paraguay- cruzando la frontera de forma ilegal por alguno de los puertos clandestinos de la Triple Frontera.En cuanto a las víctimas, identificadas como Julio César O. (57) y Rosa C. (55), resultaron con graves lesiones, sobre todo en la cara. Trascendieron imágenes donde se puede ver que están con el rostro y las ropas cubiertos de sangre, sobre todo el hombre.Los efectivos de la Comisaría Segunda fueron alertados de lo sucedido cerca de las 13.30, mediante un llamado telefónico del Comando Radioeléctrico, donde se solicitaba presencia policial sobre la avenida República Argentina. Allí, Julio César, dueño de casa, contó lo que había padecido.El hombre comentó que cerca de las 10.30 de la mañana llamaron a la puerta y fue su esposa quien salió a atender. Se trataba de una mujer a quien describió como de tez blanca, de estatura mediana y barbijo, quien le preguntó por alquileres.La mujer respondió que sí tenía disponibilidad de alojarlos y en medio de esa charla otros dos desconocidos, también con barbijos, irrumpieron en el lugar con un arma de fuego color negra, obligándolos a que ingresen mediante un culatazo en la frente a la señora.Los dos forajidos -también hablaban en portugués- fueron descriptos como delgados. Uno de ellos era morocho con rulos y otro de tez blanca.En el interior de la morada ambos fueron reducidos con cinta de embalaje y fueron sometidos a una tortura que se extendió por cerca de dos horas. La banda le exigió que entreguen el dinero y, ante la negativa de las víctimas, los golpearon fuertemente.Revolvieron toda la casa y se llevaron una caja fuerte, que estaba ubicada en la cocina. Ésta, según se denunció, contenía dinero en pesos, dólares y reales. La pareja no pudo establecer la cantidad exacta que había adentro, pero señalaron que superaría el millón de pesos.Ambos fueron trasladados al Samic local, donde recibieron las curaciones correspondientes. Más allá de los fuertes golpes y las heridas, estarían fuera de peligro.El personal de la Dirección de Criminalística hizo los trabajos de rigor en el sitio, mientras que varias dependencias estaban al cierre de esta edición abocadas al esclarecimiento de lo sucedido. Se señaló que se revisaban las cámaras de seguridad del lugar para tratar de identificar a los malvivientes.El temor anoche era que la banda se haya recluido en el extranjero para volver a atacar, aprovechando la porosidad de la frontera.