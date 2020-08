Ideó un delivery de plantas y multiplicó ventas en Montecarlo - El Territorio Misiones

Sábado 29 de agosto de 2020

Muchos floricultores y orquideófilos de la zona vieron que en los últimos meses fue aumentando la demanda de plantas. Es que en época de cuarentena la gente eligió en gran medida dedicarse o aprender sobre jardinería,Jonathan Isasi (25) es un joven floricultor que, con la ayuda de sus padres, de a poco está viendo crecer sus ventas.“Con la cuarentena opté por ofrecer servicio de delivery de plantas y me esta funcionando bien, tengo muchas ventas, la gente se inclina mucho por los cactus y suculentas, pero también muchas plantas de jardín con flores”.Para este floricultor, la gente se guía por la moda en materia de plantas, hay mucha demanda de cuaresmeros, santa rita, azaleas, plantas más chicas como el crisantemo y otras.“Trato siempre de tener un precio accesible y mantener los clientes, tener opciones, me está yendo mejor de lo que esperaba. La gente a veces también me pide que los oriente con los cuidados, como armar su jardín y todo lo que pueda ayudar en base a mis conocimientos”, contó entusiasmado.Las suculentas y cactus que vende van de 50 a 350 pesos, según variedad y tamaño, los cuaresmeros en 600 pesos, crisantemos en 100 pesos, entre otros precios.Por otro lado, Julián Warckens, de Caraguatay, tiene su vivero hace casi un año y se dedica no sólo a plantas ornamentales y cactus, sino también a orquídeas. En este sentido, comentó: “Publicito todo por redes y ahí llevamos a domicilio desde Capioví hasta Montecarlo. La gente lo que más me pide es orquídeas y cactus”.Y ejemplificó en precios que las dendrovium, por ejemplo, se venden a 550 pesos y las cymbidium en flor a 1.800 pesos.