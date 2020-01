Identificaron a las dos fallecidas en la ruta 14

Martes 21 de enero de 2020

Las dos mujeres que el domingo por la noche murieron como consecuencia de una espectacular colisión frontal entre dos automóviles sobre la ruta nacional 14, en la localidad de Aristóbulo del Valle, fueron identificadas ayer por efectivos de la Policía de Misiones.Se trata de Blanca Inés Guerrero y Estela Noemí Gomeñuka, ambas mayores de edad, quienes murieron producto del grave encontronazo entre un Chevrolet Corsa y un Renault 19, ocurrido a la altura del kilómetro 934 de la citada arteria nacional y en inmediaciones de Salto Encantado.De acuerdo a la reconstrucción que hizo este matutino en base a fuentes de la Unidad Regional XI que trabajaron en el lugar se pudo establecer que los dos vehículos circulaban en sentidos contrarios, aunque por el momento no se pudo determinar fehacientemente las razones que desencadenaron la colisión frontal.En base a las fuentes se sabe que el Chevrolet Corsa era conducido por Sergio J. (49), quien en ese momento era acompañado por María G. (38), tres menores de 7, 10 y 12 años y Blanca Inés Guerrero.En tanto, en el Renault iban Jorge C. (58), Camila C. (20), Rodrigo F. (21), Silvina D.C. (27), dos chicos de 3 años y Estela Noemí Gomeñuka.Sobre el estado de salud de los heridos se supo que una niña de 3 años y otro de 10 permanecen internados en el Hospital de Pediatría de Posadas. La más pequeña ingresó al citado nosocomio con fractura de tibia y pelvis, en tanto que el varón tuvo que ser intervenido ayer por la mañana por fractura de fémur.Mientras, en el hospital Samic de Oberá continúan internados dos varones de 7 y 12 años, uno con politraumatismos varios y el mayor con fractura de clavícula izquierda y fémur.En tanto, una segunda pequeña de 3 años fue dada de alta ayer por la mañana.En el caso de los pacientes mayores de edad, ayer se le dio el alta a Camila C. (20) y aún permanecen internados dos jóvenes con politraumatismo leve y fractura de tibia y peroné; y dos mujeres, una de ellas con fractura en una de sus piernas y traumatismo torácico.La restante, por su parte, es asistida y monitoreada por los médicos, ya que presenta una fractura en su mano derecha y traumatismo de cráneo leve.Horas después de la tragedia que se cobró la vida de las dos mujeres en Aristóbulo del Valle, un hombre de 35 años murió en la misma localidad al despistar con su motocicleta en un camino de tierra de Picada 13.La víctima fue identificada como Daniel Cabrera y el hecho se produjo cerca de las 23.30, a unos 1500 metros de la ruta provincial 220.Según informó la Policía de Misiones, Cabrera manejaba una Corven Hunter 150 y en un momento determinado perdió el control del vehículo y cayó pesadamente al suelo.Producto de esto resultó con un fuerte traumatismo de cráneo que le provocó la muerte en pocos minutos, según dictaminó el médico policial.