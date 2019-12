Identifican a policía como tercer sospechoso de un brutal asalto

Viernes 20 de diciembre de 2019

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Reavivó sospechas El violento asalto en perjuicio de la familia Krohn se inscribió en una seguidilla de hechos que se registraron en la zona Centro, lo que motorizó varias marchas por mayor seguridad.

El reclamo vecinal arrojó resultados y el 12 de julio del 2016 la Policía allanó el taller de un armero en Villa Torneus, donde secuestraron catorce armas de fuego de distintos calibres, entre ellas las que dos semanas antes fueron robadas de la casa de los Krohn.

Luego se confirmó la relación que mantenían un comisario mayor y un cabo primero con el propietario del taller allanado.

Ambos funcionarios fueron implicados en el expediente 106790/16 “K. Evaldo – S. Luis S/Incumplimiento de los deberes de funcionario público”, tramitado en el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá.

En su momento, el armero declaró que los propios policías le llevaban las armas, algunas de las cuales posteriormente fueron identificadas por víctimas de robos perpetrados en las colonias.

Ahora, la denuncia de Jorge Krohn implicando a un efectivo de la Unidad Regional II, reavivó las sospechas en torno a la existencia de una banda integrada por policías, hipótesis que en aquel momento tuvo su correlato con la imputación de dos efectivos.



La saña de los delincuentes se plasmó en los golpes, cortes y quemaduras ocasionadas a las víctimas, entre ella doña Erna Bruener, quien entonces tenía 80 años y padeció el horror en su propia casa, junto a sus hijos Jorge y Federico Krohn.El brutal asalto se registró a primera hora del 27 de junio del 2016, cuando tres delincuentes armados irrumpieron en la vivienda ubicada en la Sección Segunda del municipio de Campo Ramón, a unos dos kilómetros de la ruta nacional 14.Según el relato de las víctimas, los delincuentes los torturaron con restos de leñas encendidas. Pedían dinero, joyas e insistían con una supuesta caja fuerte inexistente en la vivienda.Finalmente huyeron del lugar con alrededor de 10.000 pesos en efectivo, dos escopetas y un revólver que había en la casa.Dos de los malvivientes usaban pasamontañas y uno tenía el rostro pintado. Al trabarse en lucha con los hermanos Krohn, los dos primeros perdieron sus pasamontañas, circunstancia que luego posibilitó identificarlos.Así fueron detenidos Juan Carlos A., alias ‘Fachero’, y Carlos R., alías ‘Carlito Biela’, ambos con frondosos prontuarios delictivos en la zona Centro.Pero, transcurridos más de tres años del hecho, días atrás Jorge Krohn (55) asistió a un evento en casa de un vecino e identificó a quien sería el tercer implicado en el atraco, según denunció ante la Fiscalía de Instrucción Dos de Oberá.Tal como dejó constancia el denunciante, el sospechoso sería un policía que se desempeña en el ámbito de la Unidad Regional II, por lo que solicitó urgentes medidas para garantizar la seguridad de su familia.El Territorio accedió en exclusiva a una copia de la denuncia radicada en la víspera, donde Jorge Krohn remarcó que el sospechoso estaría al tanto de las investigaciones que realizó para determinar su identidad, conoce dónde vive y sus movimientos diarios.“Esta circunstancia muy preocupante hace que tanto yo como mi familia pidamos auxilio a la Justicia, que deberá actuar de manera inmediata, ya que el mencionado sujeto conoce de mis averiguaciones y conozco sobre su peligrosidad”, subrayó.Mencionó que el día en que se cruzó fortuitamente con el individuo en casa de un vecino, “inmediatamente lo reconocí como uno de los autores del hecho del que fuimos víctimas, quien al verme se sorprendió y enseguida se fue del lugar, resultando ser uno de los coautores del robo y el que presentaba su rostro con betún”.“Ante ello comencé a requerir sobre los datos del mismo y resulta ser una persona de nombre Gastón B. y que el mismo sería personal policial (…) Son los datos que he podido conseguir por parte de las personas que estaban en el lugar el día que lo ubiqué, pero para dejar en claro de quien me refiero, adjunto a la presente una fotografía extraída de la página de Facebook que identifica a dicha persona”, detalló Krohn en la denuncia.Asimismo, remarcó que “el motivo de la presente es que esta persona, que no fue identificada oportunamente en la instrucción y continúa en libertad, conoce perfectamente a mí y a mi familia, quienes soportamos los más bajos tratos de parte de estos sujetos, siendo que los mismos ingresaron a mi vivienda con armas de fuego y cuchillos, y luego de amenazarnos procedieron a torturarnos, tanto a mi madre como a mi hermano y a mí”.Ante la gravedad de la acusación y el riesgo que implica para su familia, Krohn solicitó que el ministerio fiscal ordene de manera inmediata la ubicación del sospechoso e informe al Tribunal Penal Uno, puesto que el expediente del caso del que fueron víctimas fue elevado a juicio con sólo dos imputados, siendo que fueron tres los autores y ahora existirían indicios sobre la identidad del tercero.Precisamente, el expediente 80723/16 está caratulado “R., Carlos Rubén y otros s/robo doblemente calificado por el uso de armas en despoblado y en banda”.Con relación al hecho, desde un primer momento las víctimas refirieron que fueron tres los malvivientes, dos usaban pasamontañas y el tercero tenía el rostro pintado.Federico Krohn relató que cerca de las 7.30 escuchó un fuerte estruendo en la cocina y salió de su cuarto, cuando fue sorprendido por un encapuchado que portaba un trozo de madera con el cual trató de golpearlo.“Pude agarrar una pata de una mesa desarmada y le pegué con eso, le tumbé al primero y ahí vino otro con un cuchillo. Esos dos eran bastante menudos y los tenía medio controlados, pero en eso veo que mi hermano estaba tirado boca abajo en un charco de sangre y le apuntaban con un pistolón en la cabeza. Ahí me entregué, porque si no lo mataban”, precisó.Una vez reducido, lo golpearon y lo ataron junto a su madre y su hermano. Los ladrones pedían dinero, joyas e insistían con una supuesta caja fuerte.“Revisaron toda la casa, hicieron un desastre y, como no encontraban nada, agarraron unas leñas prendidas de la cocina y nos empezaron a quemar. Ahí les dije que tenía algo de plata en una mochila, 10.000 pesos, que en realidad ni llegaba a eso. Agarraron eso, más unos 200 reales y se conformaron”, comentó Federico Krohn después del hecho.