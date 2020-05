Huracán no renovará los contrato de los 10 jugadores que reclamaron la deuda

Martes 19 de mayo de 2020 | 11:15hs.

El presidente de Huracán, Alejandro Nadur, afirmó este lunes que el club no renovará o rescindirá el contrato de los 10 futbolistas que reclamaron una deuda salarial.¿Quiénes son estos jugadores? Carlos Araujo, Gonzalo Bettini, Nicolás Romat, Mauro Bogado, Adrián Calello, Joaquín Arzura, Rodrigo Gómez, Javier Mendoza, Juan Ignacio Vieyra y Antony Silva."Me parece que no vamos a volver a contratar a los 9 o 10 jugadores que hacen el reclamo salarial. Van a terminar su contrato en junio. Pero hay que ver de qué forma se va a armar el nuevo equipo en el próximo campeonato y qué jugadores vamos a necesitar", expresó Nadur durante una conferencia de prensa virtual sobre el conflicto que mantienen algunos jugadores con la entidad de Parque Patricios por una deuda en sus salarios."Al plantel profesional se le está debiendo una parte del mes de abril. A los que están reclamando, se les debe una parte del mes de febrero, marzo y abril", explicó el presidente.En esa misma línea, comentó: "Lo más importante es el patrimonio de Huracán. Nosotros tenemos la voluntad de solucionarlo. No tenemos el dinero que ellos dicen que tenemos. Pero en orden de importancia, primero vamos a cuidar el patrimonio de Huracán, que es muy grande"."Me sorprende que Huracán esté siempre en los conflictos salariales, especialmente justo cuando hay tiempo de elecciones. No tengan ninguna duda que vamos a solucionar el conflicto con los jugadores. Puede ser ahora o en un mes", sostuvo el mandatario del club de Parque Patricios.