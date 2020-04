Humedad en descenso y sol a pleno para hoy

Lunes 20 de abril de 2020 | 06:30hs.

Por Marcelo Kusik Pronosticador, Dirección de Alerta Temprana, Ministerio de Ecología

La jornada se presentará con cielo despejado, vientos leves del este y temperaturas de hasta 30 grados para la ciudad de Posadas y gran parte de la provincia. Los días de sol continuarán gran parte del día incluso hasta el próximo fin de semana. Las temperaturas no tendrán cambios en lo que va del septenario y de acuerdo con los modelos de predicción a corto plazo se espera que el ambiente vaya cambiando hacia los últimos días del mes. ¿Por qué este clima templado y seco? Los sistemas de altas presiones que se ubican sobre nuestras latitudes mantienen en su núcleo aire templado y seco, también se observa un nuevo bloqueo atmosférico generando días similares sin cambios en las condiciones del tiempo; de esta manera se prevé que gran parte de nuestro país y los países limítrofes tengan un clima similar.



Pronóstico hasta el jueves





Hoy: cielo despejado en toda la provincia, no se descartan nieblas y neblinas cerca de arroyos y ríos, se esperan vientos leves a moderados del este alternando con el nordeste. Las temperaturas mínimas en 12 y 16º; las temperaturas máximas en 26 y 30º.







Mañana: cielo despejado para todas las zonas, la humedad continuaría ligeramente por debajo del 40% por la tarde, se esperan vientos leves del este alternando con el nordeste. Las temperaturas mínimas en 13 y 15º, las máximas en 27 y 30º.







Miércoles: cielo despejado, agradable, algo cálido por la tarde, se prevé viento leve del nordeste. Las temperaturas mínimas en 14 y 16º, las máximas en 28 y 30º.

Jueves: cielo despejado, cálido y seco por la tarde, se esperan vientos leves del norte aumentando su intensidad. Las temperaturas mínimas en 15 y 17º, las temperaturas máximas en 29 y 31º.



Riesgo de incendios





Se espera que durante los próximos diez días no se registren precipitaciones en nuestra provincia y las temperaturas irán en aumento gradual; las ráfagas de viento en superficie también tendrían un aumento de su intensidad y la semana próxima alcanzaría entre 40 y 50 kilómetros por hora del cuadrante norte. Mientras este sistema de alta presión esté dominando nuestra región, la humedad será alta en las primeras horas del día pero la insolación diaria aumentará el riesgo de incendios. Se espera que al culminar el mes de abril el riesgo de este fenómeno sea extremo en toda la provincia. Se recomienda evitar realizar quemas aun si están programadas.



Cómo sigue en mayo





Vamos a salir de un abril mas frío de lo normal, se espera que los valores estén entre 3 y 4 grados por debajo de lo histórico para este mes; si bien vamos a tener un clima más primaveral para la ultima semana de abril, no variará mucho en el promedio que se encuentra entre 16 y 18º cuando lo normal en promedio para nuestra provincia es de 20 y 21º. Mayo, con la continuidad del otoño 2020, se presentaría con un ambiente mas húmedo, algunas precipitaciones para la primera quincena del mes que sumarían entre 10 y 30 milímetros más importantes para la zona norte de la provincia.







Un frente frío ingresaría entre el 2 y el 4 provocando un marcado descenso de las temperaturas y probables heladas para el 6 o 7 del mes venidero con mínimas entre 4 y 7º, incluso Posadas registraría mínima por debajo de los 10º. Podemos mencionar un ambiente templado y húmedo para el mes, pero no lluvioso, las precipitaciones estimadas se ubicarían entre 40 milímetros para la zona Sur, en 70 milímetros para la zona centro y 110 para el norte provincial.



Ríos y arroyos, en baja





Aún no llegó lo peor para nuestros ríos, si bien en estas semanas se observó una baja histórica y se logró que algunas represas sobre el sur del Brasil liberen agua para ir paliando para que no sólo se pueda obtener mas líquido y más oxígeno para el ecosistema de nuestros ríos, sino para la misma navegación -que se ve muy afectada ya que hay zonas que no pueden ingresar embarcaciones-. Las noticias a mediano y largo plazo indican que lo peor llegaría para el mes de septiembre, cuando las lluvias se ausentarían de la región y la sequía llegue a su pico máximo.





También los caudales estarían con un nivel muy bajo y tramos de algunos ríos podrían ser muy perjudicados; incluso se prevé que varios arroyos de la provincia podrían secarse y desaparecer por un tiempo hasta que vuelvan las precipitaciones importantes a la región.